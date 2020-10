Da berichten wir nichtsahnend über einen Strategie-Sale mit Steam-Keys im Humble Store, schon zieht GOG nach und überrascht selbst mit lohnenden Angeboten für Hobby-Generäle, -Taktiker und -Baumeister. Seid ihr schnell bekommt ihr obendrauf auch noch Europa Universalis 2 geschenkt.

Was ist Europa Universalis 2 für ein Spiel & wie bekomme ich es?

Ihr müsst nur GOG aufrufen und oben auf den »Hol's dir gratis«-Button klicken - oder alternativ gleich die Produktseite. Meldet euch dann mit eurem Account an, um Europa Universalis 2 dauerhaft zu behalten. Das Angebot gilt noch 94 Stunden lang. Nicht ewig also, aber kein Grund zur Panik.

Was erwartet mich bei Europa Universalis?

Europa Universalis ist eine komplexe Grand-Strategy-Reihe von Paradox Interactive. Der zweite Teil erschien im März 2002, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. Für Geld solltet ihr deshalb unbedingt zum deutlich moderneren Europa Universalis 4 greifen. Das haben wir in seiner aktuellen Version bei GameStar Plus sogar nochmal getestet:

Zum kostenlosen Ausprobieren lohnt sich aber auch der zweite Teil. Ihr seid Anführer eines europäischen Staates (etwa vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert) und müsst euch wirklich um alles kümmern - seien es Politik, Religion, Expeditionen in die neue Welt, Handel, militärische Erfolge und und und. Dabei erlebt ihr historische Momente hautnah mit und trefft bekannte Personen - wenn auch meist auf schmucklosen Kartenbildschirmen.

Was gibt es günstiger bei GOG?

Der Strategie-Sale hier dreht sich um Paradox-Spiele, insbesondere Stellaris und seine DLCs. Unabhängig davon sind auch die Fallout-Reihe und weitere Spiele im Rahmen der Angebote der Woche reduziert.

Paradox-Sale

Diese Strategie-Angebote gelten noch bis zum 24. Oktober 2020. Hier ein paar Auszüge:

Ob sich gerade Stellaris 2020 lohnt, erfahrt ihr in diesem Video:

Auch was für Rollenspieler: Fallout-Sale

Diese Angebote gelten noch bis zum 27. Oktober 2020. Alle Fallouts bei GOG bekommt für für 24 Euro statt 65 und damit 63 Prozent günstiger. Auch Rollenspiel-Fans kommen also nicht zu kurz.

Angebote der Woche

Darüber hinaus laden die Angebote der Woche mit einem bunten Mix zum Stöbern bei GOG ein. Das sind die Highlights: