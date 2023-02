Wie düster wird denn das Gothic Remake bitte? Der neuen Harpyie wollt ihr nicht im Dunkeln begegnen

Während im Hintergrund fleißig am Spiel gewerkelt wird, lassen uns die Entwickler des Gothic Remakes immer wieder einen Blick auf die neuen Versionen verschiedener Monster und Orte werfen. Nach einem Blick auf das Alte Lager gibt es nun ein erstes Bild von der Harpyie. Und die sieht wirklich zum Fürchten aus! Wollt ihr mehr über das Remake erfahren, dann gibt euch unsere Exklusiv-Preview die bisher umfassendste Übersicht:

Ein fieser Vogel

Das gefiederte Ungetüm wollen wir euch nun nicht länger vorenthalten, hier könnt ihr es in seiner ganzen fürchterlichen Pracht bewundern:

Zusammen mit dem Artwork gibt es auf Steam außerdem einen kleinen Beschreibungstext:

Alle über die Kolonie verteilten Fokussteine werden von gefährlichen und manchmal sogar furchterregenden Kreaturen bewacht. Erinnert ihr euch an die Verteidiger des magischen Artefaktes in der Trollschlucht und an die Bewohner der Bergfestung, die ihr mit euren vertrauten Begleitern Diego und Lester erkundet? Es ist niemals eine gute Idee, dort alleine hinzugehen! Denn diese Orte sind die Heimat der heimtückischen Harpyien, deren durchdringende Schreie eure Ohren bluten lassen. Ihr Klang ist unvergleichlich!

Wird das Remake düsterer?

Im Vergleich zur Harpyie des Originals, die deutlich menschlichere (wenn auch weniger hoch aufgelöste) Züge trug, fällt das Monster aus dem Remake merklich bedrohlicher aus. Die weißen Augäpfel und die spitzen Zähne der Kreatur sind nichts, was man aus allzu großer Nähe sehen will. Einen ähnlichen Trend bermerkten wir auch schon bei den neuen Molerats und den Goblins.

2:04 Gothic Remake: Trailer nimmt uns mit auf einen stimmungsvollen Ausflug in die alte Mine

Wie düster es wirklich wird, muss sich natürlich noch zeigen, der obige Rundflug durch die alte Mine zeigt aber jetzt schon, dass man sich viel Mühe mit der Atmosphäre gibt.

Was haltet ihr von der Harpyie aus dem Remake? Hättet ihr euch ein Design gewünscht, dass sich mehr am Original orientiert und dem Monster ein eher menschliches Gesicht verleiht? Oder gefällt euch die neue Kreatur sogar besser als die alte? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!