Gratis bei Epic: Mit diesen zwei kostenlosen Spielen könnt ihr hunderte Stunden verbringen

Manche Dinge ändern sich nie. Epics allwöchentliche Gratis-Aktion scheint eine davon zu sein! Dieses Mal erhaltet ihr zwei absolute Zeitfresser für lau.

Hier die wichtigsten Ecktdaten zu den Gratis-Spielen der Woche:

Ark: Survival Evolved schickt euch in klassischer Survival-Manier auf eine einsame, tropische Insel. Als wenn das nicht genug wäre, wird die aber von wilden Dinos beheimatet! Baut eine Basis, zähmt die prähistorischen Tiere und entdeckt die Insel und ihre Geheimnisse.

Gloomhaven ist ein taktischer Dungeon Crawler, der auf dem gleichnamigen Brettspiel basiert. Ihr steuert eine Gruppe Söldner durch Hexfeld-Dungeons voller Monster, um Schätze und Erfahrung einzusacken.

Das Angebot gilt bis zum 29. September um 16:59, also genau eine Woche lang. Danach kommt die nächste Fuhre kostenloser Spiele im Epic Games Store. Falls ihr es nicht mehr erwarten könnt und ihr euch die Titel direkt schnappen wollt, folgt einfach dem Link. Solltet ihr euch noch unsicher sein, erfahrt ihr weiter unten im Artikel noch mehr zu Ark und Gloomhaven.

Das könnt ihr von Ark: Survival Evolved erwarten

Ark: Survival Evolved ist im Kern ein klassisches Survival-Spiel. Fast alles in der Spielwelt will euch an den Kragen: ob nun ein wütender T-Rex, ein hungriges Krokodil oder ein gelangweilter Spieler im Multiplayer. Dazu müsst ihr regelmäßig essen und trinken, sonst segnet ihr auch deshalb schnell das Zeitliche. Außerdem baut und verbessert ihr eure Basis, um euren Loot zu sichern.

Ihr könnt aber auch die prähistorischen Tiere zähmen und teilweise sogar reiten! Und seien wir mal ehrlich, wer wollte denn nicht schon immer mal auf einem Dino durch die Welt spazieren. Mittlerweile könnt ihr aber auch Fabelwesen treffen, Sci-Fi-Waffen für euch und eure Dinos entwickeln und noch vieles mehr.

Seit dem Release 2017 hat sich hier einiges getan. Es dauert aber auch nicht mehr lange, da erscheint der zweite Teil auf dem Markt! Im nächsten Jahr erscheint der Nachfolger mit Vin Diesel. Ihr könnt euch hier den Trailer ansehen:

Für wen eignet sich Ark: Survival Evolved?

Survival-Fans sollten hier auf jeden Fall zuschlagen, falls ihr dem Titel bisher noch keine Chance geben konntet. Aber auch Neulinge des Genres erhalten hier einen nicht allzu anspruchsvollen Einstieg in den Überlebenskampf. Und wer Dinos mag, kommt um Ark ohnehin nicht drumherum.

Das könnt ihr von Gloomhaven erwarten

Der Dungeon Crawler aus dem letzten Jahr lässt euch in über 90 Level allerlei Monster bekämpfen, Schätze erbeuten und Denkfalten ins Gesicht zaubern – das Spiel erfordert nämlich viel taktische Finesse.

Solltet ihr euch aber alleine nicht an den Titel herantrauen, könnt ihr auch eure Freunde dazu holen! Mit zwei bis vier Söldnern könnt ihr euch dann selbstsicher in die Höhlen begeben.

Gloomhaven ist mit 87 Prozent positiven Rezensionen nicht nur auf Steam sehr beliebt, sondern auch bei unserer Koop-Expertin Steffi. Immerhin hat es der Titel unter einen ihrer achtg Koop-Tipps geschafft:

Wer sollte Gloomhaven eine Chance geben?

Taktik- und Strategie-Spiele sollten euch nicht abschrecken, mit wahllosen Zaubersprüchen kommt ihr hier nämlich nicht besonders weit. Habt ihr aber nichts gegen etwas Herausforderung und sucht vielleicht auch ein Spiel, das ihr mit euren Freunden erleben könnt, solltet ihr Gloomhaven auf jeden Fall ausprobieren.

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen der Woche? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!