Remaster von Ark: Survival Evolved: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, welche wollt ihr zuerst?

Schaut euch diese süßen Stummel-Ärmchen des Dinos an, sind die nicht niedlich? Schon bald könnt ihr sie im Spiel bestaunen!

Ark: Survival Evolved ist einer der größten Survival-Hits der letzten Jahre. Kein Wunder also, dass Entwickler Studio Wildcard vor einiger Zeit ein Remaster namens Survival Ascended angekündigt hat. Jetzt gibt es sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten für Fans. Da heute Montag ist, starten wir natürlich mit den schlechten, um das Flair der neuen Arbeitswoche zu erhalten.

Release später, Early Access im Oktober

Laut einem neuen Blog-Eintrag der Entwickler wird der ursprünglich für August geplante Release auf 2024 verschoben. Fans können dennoch bereits in diesem Jahr losspielen, denn Survival Ascended startet im Oktober im Early Access. Der Umfang wird zunächst aber spärlich ausfallen, denn das Remaster erscheint gestückelt:

Oktober: Zum Early-Access-Start wird zunächst nur die Map The Island verfügbar sein.

Zum Early-Access-Start wird zunächst nur die Map The Island verfügbar sein. Dezember: Zwei Monate später soll Scorched Earth folgen.

Zwei Monate später soll Scorched Earth folgen. 2024: Die weiteren Maps wie Survival of the Fittest, Ragnarok und Aberration erscheinen im kommenden Jahr.

Und was ist mit Ark 2? Das soll laut aktuellem Stand ebenfalls 2024 erscheinen. Hier könnt ihr euch den stimmungsvollen Trailer anschauen:

1:13 Ark 2: Sequel zu einem der größten Survival-Spiele der letzten Jahre kommt 2023

Warum die Verschiebung? Als offizieller Grund werden vor allem technische Gründe in Zusammenhang mit der verwendeten Unreal Engine 5.2 genannt:

Die Arbeit mit der Unreal Engine 5.2 empfinden wir als herausfordernd, aber gleichzeitig auch als unglaublich spannend. Wir entdecken jeden Tag neue Wege, um die Technologie auf die nächste Stufe zu heben. In Kombination mit der Arbeit, die erforderlich ist, um ein vollständig plattformübergreifend modifizierbares Spiele-Ökosystem auf Konsolen und PC zu unterstützen, ist es klar, dass wir etwas mehr Zeit brauchen werden.

Das Spiel wird günstiger

Kommen wir jetzt zur guten Nachricht: Im Zuge der Verschiebung hat Studio Wildcard ebenfalls bekanntgegeben, dass Arc: Survival Ascended günstiger angeboten wird. Statt der ursprünglich geplanten 60 Dollar werden 45 Dollar fällig, schlagt ihr direkt zum Early-Access-Launch zu, sind es gar nur 40 Dollar.

Reaktion auf Fan-Kritik? Trotz des oben genannten offiziellen Grundes für die Verschiebung könnten auch die kritischen Reaktionen vieler Fans seit der Ankündigung eine Rolle gespielt haben. Deren lautstarker Protest hat die Entwickler ja erst im März zu großen Planänderungen gezwungen.

Freut ihr euch auf das Remaster von Ark: Survival Evolved und die in Aussicht gestellte Unreal-Engine-5-Grafik? Oder fiebert ihr eher dem Release von Ark 2 entgegen, das auch in Sachen Gameplay einiges anders machen soll? Könnt ihr euch gar überhaupt nicht für die Dinosaurier-Survival-Erfahrung begeistern? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!