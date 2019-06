Gratis Loot für Apex Legends zum Amazon Prime Day 2019

Mit dem Amazon Prime Day erwarten euch nicht nur günstige Angebote, einiges gibt es auch kostenlos. Über Twitch Prime wird es dieses Jahr zum Event für Apex Legends und EA Sports-Titel gratis in-game Items geben.

Als Apex Legends Loot sollen Spieler exklusive Skins für Waffen und Legenden erhalten, die Twitch Prime-Mitglieder zwischen Anfang Juli und dem August freischalten können. Genaue Daten stehen nicht fest, sollen aber über Twitter und andere Soziale-Medien mitgeteilt werden.

Welche zusätzlichen Inhalte für die EA Sports-Titel erscheinen ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, um welche Titel von Electronic es sich genau handeln wird. Um die Items zu bekommen, müssen das Twitch Prime-Konto und das EA-Konto miteinander verknüpft werden.

Lest hier, warum Apex Legends so anders ist, als andere Batlle-Royale-Shooter.

Nicht nur Loot

In den Tagen vor dem Amazone Prime Day findet der Prime Crown Cup in London und Las Vegas statt. Hier treten Streamer und Prominente gegeneinander in Apex Legends und einigen EA Sports-Titeln an.

Apex Legends: 11. - 13. Juli in Las Vegas

Das eigentliche Turnier startet um 14 Uhr (Ortszeit) mit einer Streamer Challenge, in der acht »special-guest« Twitch-Streamer gegeneinander antreten, um sich noch für das Haupt-Event zu qualifizieren, welches um 16:30 Uhr anfängt. Das Finale ist für 19:00 Uhr angesetzt und wird von einer Musikeinlage abgeschlossen, bei der Murda Beatz eine neue Single vorstellt.

In den zwei Tagen vor dem eigentlichen Cup kann man den geladenen Promis bei ihren Trainingsrunden zusehen.

EA-Sports: 13. Juli in London

Welche EA-Titel in dem Turnier gespielt werden, wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Die vier antretenden Teams bestehen jeweils aus vier Spielern, die sich aus einer bekannten Persönlichkeit als Captain, einem Streamer und zwei weiteren Promis aus TV oder der Sportwelt zusammensetzen werden. Gespielt werden die Matches zwei-gegen-zwei.

Die Vorphase zum Event startet am 08. Juli. Streamer Castro1021, der das Event hosten wird, wählt ab da täglich auf seinem Twitch-Kanal, unter Einbezug der Community, die Zusammensetzung der Teams.

Der Amazon Prime Day 2019 startet am Montag den 15. Juli und läuft für 48 Stunden.