Die Mod GTA V: Definitive Edition für das inzwischen neun Jahre alte Grand Theft Auto 5 will das vorwegnehmen, was Rockstar in Zukunft vielleicht selbst vorhaben könnte. Immerhin erschien für die alte GTA Trilogy inzwischen auch ein Remaster, das aber aufgrund technischer Mängel viel Kritik einstecken musste.

Mit der Mod von BadassBaboon soll das weit jüngere GTA 5 ebenfalls eine Hochglanzpolitur erhalten. Und die kann sich sehen lassen! Etliche grafische Elemente des Spiels wurden verbessert, von detaillierten Straßen über natürliches Gelände bis hin zu atmosphärischer Neonbeleuchtung.

Der Trailer vom Modder zeigt einen anschaulichen Vorher/Nachher-Vergleich zwischen Vanilla- und gemoddeter Version:

Sicherlich gibt es Grafikmods für GTA 5 wie Sand am Vespucci-Strand, dennoch könnte diese Mod für grafikaffine Spieler interessant sein, da sie so viele Verbesserungen in einem handlichen Paket bietet.

Die Mod umfasst unter anderem:

4K-Texturen (unter anderem Asphalt und Gebäude)

Realistischere Gras- und Waldtexturen

Detaillierte Klippen und Felsen

Schaumtexturen für das Meer

Verbesserte Neonlichter

Neue Graffiti und Neon-Reklamen

Die Mod erinnert an den ganzheitlichen Approach, der heutzutage auch Next-Gen-Versionen zuteil wird. Es gibt aber einen Haken.

Nur gegen Geld

Modder BadassBaboon möchte im Gegenzug für den Vorabzugang zur Betaversion auf Patreon unterstützt werden. Dort werden mehrere Mods angeboten, darunter auch die Mod L.A. Roads, die in GTA V: Definitive Edition ebenfalls enthalten ist und die Straßen durch realistischere Versionen im Stil von Los Angeles ersetzt. Der Trailer zeigt den Unterschied zu Vanilla ebenfalls sehr deutlich.

Wer die Mod GTA V: Definitive Edition mit den L.A.-Straßen herunterladen will, muss das höchste Unterstützerlevel wählen und monatlich 14 Euro beisteuern. Mit deutscher Mehrwertsteuer fallen 16,66 Euro pro Monat an. Die Patreon-Unterstützung lässt sich monatlich kündigen.

Indes versetzt uns die offizielle GTA Remaster-Trilogie in Verwunderung:

Was haltet ihr von der Fan-Version einer Definitive Edition für Grand Theft Auto 5? Seid ihr Freunde von Grafikmods oder wartet ihr lieber auf eine mögliche offizielle Version? Schreibt uns gerne in die Kommentare!