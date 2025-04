GTA 5: Enhanced Edition kommt in den Game Pass – alle Infos zu Release und benötigten Abos

Kurz vor der Veröffentlichung von Teil 6 haben Abonnentinnen und Abonnenten des Game Passes die Chance, den Vorgänger in der besten Version nachzuholen.

Megan Spurr, Senior Community Lead des Xbox Game Pass, hat via Blog-Eintrag bekanntgegeben, dass noch im April 2025 GTA 5 in der Enhanced Edition in Microsofts Spiele-Abo erscheinen soll. Das ist besonders erfreulich, da die Standard-Variante des Gangster-Spiels letztes Jahr aus dem Angebot entfernt wurde und bekanntlich der Release von Teil 6 naht.

Alle wichtigen Infos im Überblick

Wann ist das Spiel verfügbar? Die GTA 5: Enhanced Edition ist ab dem 15. April 2025 im Game Pass verfügbar. Ihr könnt also ohne Probleme das Osterfest in Los Santos verbringen und die Sonne in euren teuren Sportwagen genießen.

Welche Plattformen werden unterstützt? Das Spiel wird für PC und Xbox Series X/S verfügbar sein. Eine Cloud-Version wird in der Ankündigung nicht erwähnt.

Welche Abos werden benötigt? Die GTA 5: Enhanced Edition wird in den Game-Pass-Varianten Standard, PC und Ultimate verfügbar sein. Somit erscheint das Spiel in allen aktuellen Abo-Stufen.

5:00 GTA 5 Enhanced vs Original im Grafikvergleich: Die Unterschiede verstecken sich in kleinen Details

Autoplay

Was kann die Enhanced Edition?

Das größte Aushängeschild der Enhanced Edition sind die grafischen Verbesserungen, wie etwa die neuen Raytracing-Effekte. Modelle und Texturen wurden jedoch nicht verändert.

Stattdessen gibt es nun auch für den PC Zugang zu dem kostenpflichtigen Abo GTA+ sowie gelegentlich technische Probleme, besonders bei schwächerer Hardware. Genauere Informationen dazu findet ihr in unserem Test.

GTA Online: In der Online-Komponente könnt ihr euch mit der Enhanced Edition über exklusive Fahrzeuge und Modifikationen freuen. Für alle Versionen gibt es außerdem die relativ neue, kostenlose Erweiterung Oscar Guzman fliegt wieder , die euch mit Story-Nachschub versorgt.

Obendrein erscheint im April 2025 das Action-Adventure South of Midnight im Game Pass. Unseren ausführlichen Test findet ihr in der Box oben, genau wie eine Übersicht mit allen weiteren Neuzugängen in Microsofts Spiele-Abo.

Weiter erfahrt ihr dort, warum ein Analyst die Meinung vertritt, dass eine Verschiebung von GTA 6 einen beispiellosen wirtschaftlichen Schaden für die gesamte Spiele-Industrie bedeuten würde.