GTA 6: Ein angeblicher Screenshot ist aufgetaucht, bei dem aber vieles nicht zusammenpasst

Die beiden Gauner Lucia und Jason werden die Hauptfiguren im kommenden GTA; so viel ist bereits bekannt.

Mit GTA 6 verhält es sich ein bisschen so, wie mit dem nächsten Elder-Scrolls-Teil. Dass das Spiel in Entwicklung ist, wissen wir seit Jahren, die Vorfreude der Fans ist gigantisch und jedes neue Fitzelchen Information wird von Spielern begeistert aufgesogen.

Doch Rockstar macht sich mit Infos zum kommenden Ableger seiner Gangster-Saga rar. Seit über einem Jahr haben die Entwickler keine neuen Posts, Trailer oder Bilder zum kommenden GTA geteilt. Da klammern sich Fans logischerweise an jeden noch so kleinen Hinweis und vermeintlichen Leak.

Auf Twitter, neuerdings X, ist jetzt ein angeblicher neuer Screenshot zum kommenden Rockstar-Spiel aufgetaucht. Doch Fans zweifeln an der Echtheit des Bildes. Wir verraten, worum es geht.

Ein Foto aus dem Büro

Auf einem Foto, das Anfang des Jahres vom Account GTAVInewz hochgeladen wurde, ist angeblich ein Bildschirm im Rockstar-Entwicklerbüro zu sehen, auf dem GTA 6 läuft. In der gezeigten Szene ist Hauptfigur Lucia in der Rückenansicht zu erkennen. Doch viele Details an dem Bild machen aufmerksame Fans stutzig.

Denn der Screenshot sieht grafisch nicht besonders ansprechend und seltsam detailarm aus. Ein sonst bei GTA-Spielen übliches User Interface mit Kompass ist nirgends zu sehen. Am Bildschirmrand deuten zudem einige deplatzierte schwarze Pixel darauf hin, dass das dargestellte Bild eine Fotomontage sein könnte. Das könnte allerdings auch durch die Perspektive bedingt sein, aus der das Foto geschossen wurde.

Für die Echtheit des Bildes könnte dagegen das PS5-Entwicklerkit sprechen, auf dem das Spiel auf dem Foto zu laufen scheint. Diese speziellen Konsolen sind nicht für Endverbraucher gedacht, sondern werden von Hersteller Sony nur an Entwickler herausgegeben. Auch ein Abgleich der Umgebung vor dem Fenster im Hintergrund lässt einige User glauben, dass es sich bei dem Ort auf dem Bild wirklich um das Rockstar-Büro in San Diego handelt.

Ein an das PS5-Devkit angeschlossener PS4-Controller weckt jedoch wiederum Zweifel an der Echtheit des Bildes. Was davon nun wahr ist, werden wir vermutlich nie erfahren. Es kann aber gut sein, dass es sich bei dem jetzt aufgetauchten Bild um eine ältere Entwicklungsversion handelt, die nicht den aktuellen Zustand von GTA 6 abbildet.

Wann ist es endlich so weit?

Ob das Spiel wirklich wie geplant noch Ende 2025 erscheint, ist indes völlig offen. Zwar betonte der Publisher Take-Two in seinen Geschäftsberichten immer wieder, an einem großen Release Ende dieses Jahres festzuhalten, doch Brancheninsider wie Jason Schreier berichteten in den vergangenen Wochen immer wieder von verpassten Deadlines und Verzögerungen in der Entwicklung.

Eine Verschiebung auf das Jahr 2026 ist also durchaus wahrscheinlich. Diese ist allerdings bislang nicht offiziell und so meiden viele andere Publisher aktuell weiter mit ihren kommenden Releases das Weihnachtsgeschäft 2025, um gegen GTA 6 nicht an den Ladentheken unterzugehen. So langsam wäre es aber auch nach unserem Geschmack mal Zeit für einen neuen offiziellen Trailer.

Was haltet ihr von dem angeblichen Screenshot? Ist er echt oder ein Fake? Schreibt es uns in die Kommentare!