»Verdammte Tragödie« - Entwickler von GTA 6 sind verägert darüber, wie der Trailer erschien

Über einen Trailer-Release zum geplanten Termin hätten sich viele Entwickler von GTA 6 gefreut.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Videos und Screenshots aus einer frühen Entwicklungsversion von GTA 6 geleakt wurden, blieb es erst einmal ruhig um eines der wohl meisterwarteten Spiele. Doch kurz vor der angekündigten Veröffentlichung des ersten Trailers wurde dieser auf Twitter (inzwischen X genannt) geleakt. Bei Rockstar ist man nicht gerade begeistert.

Wie emotional die Fans auf den ersten Trailer reagieren, haben wir hier für euch zusammengefasst. Eine ausführliche Analyse zu zehn versteckten Details findet ihr hier.

Die offiziellen Kanäle von Rockstar reagierten schnell auf den Leak der niedrig aufgelösten Version des Trailers: Der Twitter-Account des Leakers wurde gesperrt und man veröffentlichte den Trailer umgehend selbst auf YouTube - einen Tag früher, als ursprünglich geplant.

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Die Pläne von Rockstar für den Reveal waren damit über den Haufen geworfen. Der Trailer konnte nicht von Millionen Fans rund um die Welt gleichzeitig angesehen werden, sondern wurde hastig auf Twitter angekündigt. Viele Entwicklerinnen und Entwickler waren deshalb frustriert. So schrieb etwa Animator Javier Altman in einem inzwischen gelöschten Tweet:

So ein verdammter Mist. Ich hatte gehofft, das morgen zum ersten Mal zusammen mit meinen Kollegen anschauen zu können. Ich finde, wir hatten diesen Moment verdient.

Auch der Programmierer Connor war wohl ziemlich enttäuscht, dass die Trailer-Premiere vermasselt wurde, und schrieb auf Twitter schlicht: Ernsthaft, verdammt???

Andere sehen den verfrühten Trailer-Release mit einem weinenden und einem lachenden Auge. So schreibt etwa Gameplay-Programmierer Jay Marsden-Bullen:

Und auch die Entwicklerin Zara findet ähnliche Worte: