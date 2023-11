GTA 6 - Große Ankündigung steht angeblich bevor, unser Liveticker in der Nachlese

Es wird Zeit für GTA 6, findet ihr nicht auch? Angeblich soll bald schon etwas passieren.

Derzeit ist die Gerüchteküche gewaltig am Brodeln, sie kocht beinahe schon über und verschüttet das ganze Leak-Wasser. Der Grund: GTA 6 soll angeblich kurz vor der offiziellen Enthüllung stehen. Damit meinen wir nicht die Bestätigung, dass sich das Spiel in Entwicklung befindet, die gab es bekanntlich schon vor vielen Monaten.

Nein, wir reden hier von … ja, von was denn? Einem Trailer? Einem Bild? Einem finalen Titel? Ihr merkt: Wir sind derzeit noch genauso schlau wie ihr. Der renommierte Brancheninsider Jason Schreier hat auf X (ehemals Twitter) verkündet, dass es noch in dieser Woche Neuigkeiten zu GTA 6 geben soll.

Grund genug für uns, genauer hinzuschauen: Es ist mal wieder Zeit für einen Live-Ticker auf GameStar.de!

14:19 Uhr Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder bei euch. Dieser Live-Ticker ist gekommen, um zu bleiben, aber Rockstar hatte was dagegen. Wenn ihr die geballte Infoladung zu GTA 6 sucht, empfehlen wir euch zum Abschluss nochmal Valis News von heute Morgen: GTA 6: Trailer für Dezember angekündigt, wir fassen alle bekannten Infos zusammen von Vali Aschenbrenner 14:09 Uhr Es gibt ein offizielles Statement von Rockstar: Heute wird es wohl keine weiteren Neuigkeiten geben (schade!), aber dafür wurde in der Tat ein erster Trailer angekündigt (juhu!):

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 13:57 Uhr Wie angekündigt: Unser GTA-Großmeister Vali hat fertig gespeist und während er seinen wohlgefüllten Wanst tätschelt, hat er mir ein Statement zugeworfen, dass ich transkribiert habe: Vali Aschenbrenner

@valivarlow Es hat sich bereits über Wochen und Monate hinweg angebahnt, dank Jason Schreier scheint die offizielle Ankündigung von GTA 6 wahrscheinlicher denn je. Was ihr dazu wissen solltet: Angeblich wird GTA 6 diese Woche noch enthüllt. Angeblich folgt im Dezember der erste Trailer. Angeblich kommt GTA 6 dann irgendwann 2024 raus. Und angeblich kalkuliert Rockstar intern bereits eine Verschiebung auf 2025 ein. Klar soweit? Cool. Seid aber schon mal gewarnt: Erwartet euch von der GTA-6-Ankündigung vielleicht nicht zu viel! Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Rockstar wie gewohnt eher minimalistisch anfängt und dann den Hype immer weiter aufbaut. Soll heißen: Schon Red Dead Redemption 2 wurde erstmal nur mit einem minimalistischen und beinahe kryptischen Teaserbild angeteast. Natürlich ist bei GTA 6 die Katze längst aus dem Sack und selbst ohne richtige Ankündigung oder konkrete Infos beherrscht das Spiel schon seit Monaten, nein sogar Jahren das Internet. Das spielt Rockstar sogar in die Karten, denn theoretisch könnte sich das legendäre Entwicklerstudio eine dicke Marketing-Kampagne damit vielleicht sogar sparen. Bitte nicht falsch verstehen: Die kommt gewiss, denn das angeblich zwei Milliarden Dollar teure Spiel muss ein Erfolg werden (woran mit Sicherheit niemand zweifelt). Doch es würde mich definitiv überraschen, sollte Rockstar von Anfang an aus allen Rohren feuern. Erstmal ein ein Teaser auf Social Media, vielleicht sogar ein Blogpost und dann im Dezember ein Trailer klingt für mich nach etwas, das zu GTA 6 jetzt passieren könnte. Es sei denn natürlich, es werden jetzt plötzlich Pläne über den Haufen geworfen. Und dann geht das Warten und Spekulieren wieder von vorne los. 13:25 Uhr Es gibt von zwei renommierten GTA-Insidern - Rockstar Universe und RockstarINTEL - einige neue unbestätigte Infos: Internen Quellen bei Rockstar zufolge soll ein Teaser-Trailer im Dezember 2023 erscheinen. Das schließt andere Neuigkeiten heute oder in den nächsten Tagen natürlich noch nicht aus.

Rockstar-Mitgründer Sam Houser soll sich im Oktober 2023 in die New Yorker Niederlassung des Studios begeben haben, um dort die PR-Pläne zu besprechen. Angeblich sei eine große Anzahl an Werbeflächen für Dezember angefragt worden.

Ein großes Winter-Update für GTA Online soll lange Zeit nicht geplant gewesen sein, was dafür spräche, dass die Inhalts-Pipeline für den Multiplayer-Dauerbrenner nun so langsam aber sicher zum Erliegen kommt, um mehr Ressourcen auf GTA 6 bündeln zu können. Und noch eine etwas kuriose Neuigkeit: Der Aktienkurs von Rockstar steigt bereits durch die aufkommenden Gerüchte an, was nochmal unterstreicht, welch popkulturelle Relevanz GTA 6 schon jetzt hat.

13:00 Uhr In den Kommentaren schreibt Plus-User Mav99 (ja, wir lesen wirklich mit - Hallooo!): Liveticker heißt, ihr wisst, das da was kommt. Nur wegen eines "Leaks", der vermutlich auch noch absichtlich an die Öffentlichkeit kam, würdet ihr das sicher nicht machen... Die ganz ehrliche Antwort: Nein, wir wissen wirklich von nichts! Warum wir uns zu dem Ticker entschieden haben? Weil wir - wie viele von euch - gerne unser liebstes Hobby auch einfach mal zelebrieren. Weil wir mit euch zusammen die Vorfreude auf ein heißersehntes Spiel genießen möchten. Weil wir wissen, wie viele Fans sich auf GTA 6 freuen. Apropos Fans: Unser GTA-Experte Vali wird sich hier heute auch noch mit einer Einschätzung zu Wort melden. Der feine Herr ist aber noch zu Tisch. Bis es soweit ist, bitte ich euch: Gerne her mit euren Meinungen in den Kommentaren! Ihr wisst jetzt ja: Ich lese mit, hehe … 12:33 Uhr Es gibt erstes Gameplay-Footage zu GTA 6! Na gut, das war fies von uns. Aber dieser Clip ist echt zum Schmunzeln, findet ihr nicht auch?!

12:07 Uhr Wir waren übrigens auch schon in der Vergangenheit fleißig und haben alle bestätigten und unbestätigten Infos zu GTA 6 in einem riesigen Info-Hub gesammelt: GTA 6: Leaks und Gerüchte - alle wichtigen Infos zur Map, Gameplay und Co. von Vali Aschenbrenner 12:01 Uhr Auf Social Media wird schon munter spekuliert, wann genau heute etwa zu GTA 6 passieren könnte. Der Favorit: Im Anschluss an den heute (Zufall?) stattfindenden Investoren-Call.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 11:57 Uhr Nach Diablo 4 und Starfield wäre das hier wohl der letzte Grund gewesen, auf den wir getippt hätten, wenn es um den nächsten Live-Ticker geht. Aber gut, hier sind wir nun und GTA 6 wirft seine Schatten voraus - angeblich! Denn bedenkt bitte bei allem Hype: Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass die Gerüchte wirklich wahr sind. Und damit haben wir auch schon genug Spielverderber gespielt und geben uns nun doch dem Hype hin. Hmmmm, spürt ihr das? Lasst ihn durch euch hindurchströmen! Ahhhh! Ihr braucht auf jeden Fall keine Sorge zu haben, dass ihr etwas verpasst. Wir halten euch heute auf dem Laufenden! Wenn ihr nachlesen wollt, was der Auslöser für all das hier ist, solltet ihr mal hier vorbeischauen: GTA 6: Reveal und Trailer stehen wohl unmittelbar bevor, die Quelle dafür könnte kaum glaubwürdiger sein von Vali Aschenbrenner

Habt ihr schon richtig Bock auf GTA 6? Wir können uns die obligatorischen Fragen zu einem der meisterwarteten Spiele überhaupt nicht verkneifen: Was für Wünsche habt ihr an Rockstars nächstes Gangster-Epos? Und welche Aspekte der Vorgänger sollten auf keinen Fall wiederkehren? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!