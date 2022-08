GTA 6: Rockstar will auf Twitch nichts mehr von seinem nächsten Spiel hören

Rockstar-Fans dürstet es nach Neuigkeiten zu GTA 6. Schon seit längerer Zeit wird auf den Kanälen des Entwicklers unentwegt nach dem nächsten Titel der Reihe gefragt. Nun hat man bei Rockstar offenbar genug. Auf dem hauseigenen Twitch-Kanal ist es aktuell anscheinend nicht mehr möglich, den vermeintlichen Titel des nächsten Grand Theft Auto im Chat zu verwenden.

Mit ein bisschen Glück müssen Fans allerdings nicht mehr lange warten, bis sie mehr über GTA 6 erfahren. Denn ein verlässlicher Insider rechnet mit einem Reveal im Oktober:

GTA 6 - der verbotene Name

Wie ein Nutzer der GTA-Foren herausfand, führt die Verwendung von GTA 6 oder GTA VI in Rockstars Twitch-Chat aktuell zu einer Fehlermeldung. Es heißt dann, die Nachricht sei nicht gepostet worden wegen eines Konflikts mit den Moderations-Einstellungen des Kanals.

Was hinter der neuen Regel steckt, erklärt Rockstar nicht. Die einfache und offensichtliche Antwort ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine einfache Spamschutz-Maßnahme handelt. Schon im letzten Jahr wurde bekannt, dass man auf YouTube ähnliche Maßnahmen ergriffen hatte.

Denn zu jeglichem Thema werden immer wieder Kommentare wie die Folgenden abgegeben:

Wenn es nicht GTA 6 ist, kümmert es uns nicht @itsWaddles auf Twitter

Mieses Update, veröffentlicht endlich GTA 6! @jessegi10475957 auf Twitter

Hört auf damit und gebt uns lieber einen Trailer zu GTA 6! @PainkillerH20 auf Twitter

Dass Rockstar derlei Nachrichten inzwischen als Spam behandelt, sollte also nicht wirklich verwundern. Hier spiegelt sich aber auch eine generell negative Stimmung der Community wieder, an der die Entwickler auch nicht unschuldig sind, wie Vali in seiner Kolumne erklärt. Mit der verbockten Neuauflage alter GTA-Spiele hatte man sich bei den Spielerinnen und Spielern ebenfalls nicht gerade beliebt gemacht:

Die neue Maßnahme kommt aber bei Fans teilweise auch sehr positiv an. Auf Reddit schreiben etwa mehrere Nutzer, dass sie ohnehin nicht verstehen würden, was sich die Verfasser derartiger Kommentare erhoffen würden. Außerdem seien die ständigen Nachfragen auch für sie nervig.

Was wir bereits über GTA 6 wissen

Mehr als die Information, dass sich GTA 6 in Entwicklung befindet, verrät Rockstar selbst zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Allerdings sind jede Menge Gerüchte im Umlauf, die mehr über das nächste Grand Theft Auto wissen wollen. So soll es etwa möglich sein, eine männliche oder weibliche Figur zu spielen. Auch sollen deutlich intelligentere NPCs die Welt bevölkern und eure Handlungen die Spielwelt deutlich verändern.

Alle weiteren Informationen zu GTA 6 und die wichtigsten Leaks und Gerüchte findet ihr in unserem großen Artikel von GTA-Experte Vali.