Freude, Trauer, Tränen - Trailer zu GTA 6 sorgt bei Fans für Gefühlsausbrüche

Es fühlt sich schräg an, das zu schreiben, aber: GTA 6 wurde enthüllt, während die meisten von uns geschlafen haben! Aufgrund vorangegangener Leaks hat sich Rockstar dazu entschieden, die ursprünglich vorgesehene Uhrzeit (Dienstag, 15 Uhr deutscher Zeit) über Bord zu werfen und den ersten Trailer zum kommenden Gangster-Epos früher zu zeigen.

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Können wir fortfahren? Denn jetzt wird es emotional: Fans weltweit haben beim Anschauen des Trailers die komplette Bandbreite an Gefühlen erlebt. Grund für uns, mal genauer hinzuschauen und die Reaktionen auf die Enthüllung zusammenzufassen.

So reagiert das Internet auf den Trailer

Auf YouTube kommt der Trailer zu GTA 6 bereits auf über 47 Millionen Aufrufe und sagenhafte 6,2 Millionen Likes. In den Kommentaren finden wir wirklich alles - von ungetrübter Freude über Tränen der Rührung bis hin zu Trauer.

Wahrlich einer der größten Momente der Spielegeschichte. User BloxPixel

Die Eröffnungssequenz hat mir eine Gänsehaut beschert. Das sieht so verdammt toll aus! Die 10 Jahre des Wartens haben sich definitiv gelohnt. Ich zittere immer noch… Ich kann einfach nicht glauben, was ich gesehen habe. User RGB-for-the-win

Ich bin jetzt 30 und wenn ich das sehe, fühle ich mich wieder wie ein kleines Kind. Oh mein Gott, es ist endlich soweit! User GtaRockt

Auch auf Reddit sind die Emotionen gewaltig am Brodeln. Ihr könnt es euch vermutlich bereits denken: Fans sind begeistert und man muss lange scrollen, um überhaupt mal so etwas wie Enttäuschung oder Kritik am Spiel zu finden.

Die Stadt sieht absolut gigantisch und lebendig aus. Ich bin so verdammt aufgeregt. User Windysails

Als jemand, der in Florida lebt, muss ich nicht einmal mehr nach draußen gehen, um Florida zu erleben. User kittysparkles Ihr sagt mir also, dass ich zwei weitere COD-Versionen durchspielen muss, bevor ich GTA 6 spielen kann? User kjd85

Wut bekommt eigentlich nur einer ab. Und zwar nicht GTA 6, sondern der Leaker, der dafür verantwortlich ist, dass Rockstar den Trailer ungeplant früh veröffentlichen musste und damit das weltweite Zusammenkommen der Fans ruiniert hat. Wir lassen den Kommentar von Reddit-User pubgaxt mal für sich sprechen.

Was wir zu GTA 6 sagen? Die Meinung unseres Chefredakteurs Heiko ist eindeutig:

