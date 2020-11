Riesen-Coup: GTA Online beauftragt Fans, 100 Milliarden zu stehlen

Update vom 12.11.2020 um 16:47:

In GTA Online findet eine große Community-Aktion statt: Zwischen dem 12. und 18. November zählen alle Heist-Finales quer durch die Spielerschaft auf das Ziel von 100 Milliarden GTA-Dollar. Schafft ihr es gemeinsam, diese gigantische Summe binnen einer Woche zu knacken, gibt es für alle GTA-Online-Spieler als Belohnung »ein spezielles neues Fahrzeug«. Wer tatsächlich Raubüberfallbeute beigesteuert hat, erhält zudem ein Ehrenabzeichen.

Casino-Heist besonders lohnend: Damit euch die Heist-Vorbereitung etwas leichter fällt, rabattiert GTA Online vom 12. bis 18. November zudem die Vorbereitungskosten des Raubüberfalls im Diamond Casino um 75 Prozent. Damit lohnt sich dieser Coup derzeit besonders, zumal diese Woche wieder Diamanten als mögliche Beute winken.

Dickes Geldgeschenk angekündigt: Es dauert noch etwas, aber die Info könnt ihr euch schonmal vormerken. Rockstar schenkt allen Spielern, die sich zwischen 19. und 25. November in GTA Online einloggen, eine satte Million GTA-Dollar. Damit stärkt ihr eure Geldbörse, bevor noch dieses Jahr das »bisher größte Update« für GTA Online erscheint.

Ursprüngliche Meldung:

Der Diamond Casino Heist von GTA Online zahlt jetzt wieder besonders gut: Für kurze Zeit könnt ihr im Zuge des Raubüberfalls wieder Diamanten erbeuten und somit auf eine Beute von insgesamt drei Millionen GTA-Dollar kommen. Damit habt ihr momentan die Chance, besonders leicht viel Geld zu verdienen.

Wieso ihr jetzt den Casino-Heist spielen solltet

Damit zahlt der Diamond Casino Heist mit den aktuellen Boni und Rabatten wieder besonders gut, der ohnehin zu den lukrativsten Missionen von GTA Online zählt. Je nach Beute und wie gut sich euer Team anstellt, könnt ihr darin ordentlich Kohle machen: Für Bargeld gibt es beispielsweise »nur« maximal 2.115.000 an Ingame-Cash, für Diamanten 3.290.000 GTA-Dollar.

Doch Vorsicht: Dass ihr Diamanten während des Heists erbeutet, ist nicht automatisch gegeben. Es besteht eine nur eine prozentuale Chance, dass ihr in der Vault des Casinos welche findet. Zuletzt wurde die Chance auf Diamanten von Rockstar Games auf 18 Prozent erhöht - ob diese Zahl noch aktuell ist, ist jedoch nicht bekannt.

Die Diamanten gibt es nicht immer in GTA Online: Um das Maximum aus dem Diamond Casino Heist rauszuholen, solltet ihr die Woche nutzen. Und das ist in der Launch-Woche von Call of Duty Black Ops: Cold War definitiv viel verlangt. Wahrscheinlich müsst ihr auf das wertvolle Raubgut aber schon wieder nächste Woche zum 19. November verzichten.

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

doppelte GTA-Dollar und RP Casino-Story-Missionen

doppelte GTA-Dollar und RP auf Gegnermodus Resurrection

Diamanten wieder als Beute im Diamond Casino Heist verfügbar

kostenlose Drinks an Bars

Login-Bonus: kostenloses T-Shirt Invade and Persuade Barrels

Rabatte auf Casino-Penthouse & Spielhallen

50 Prozent auf Casino-Dekorationen

40 Prozent auf Casino Penthouse

35 Prozent auf Penthouse-Renovierungen

30 Prozent auf Spielhallen und Spielhallen-Renovierungen

30 Prozent auf bestimmte Spielautomaten: Shiny Wasabi Kitty Claw, Race and Chase: Crotch Rockets, Space Monkey 3: Bananas Gone Bad, Ace of Futry, QUB3D

Rabatte auf Flug- und Fahrzeuge

Premium- und Zeitrennen

Premium-Rennen: Boots on the Ground

Boots on the Ground Zeitrennen: Sawmill

Sawmill RC-Zeitrennen: Davis Quartz

Dickes Panzerfahrzeug als Hauptgewinn im Casino

Diese Woche habt ihr im Casino von Los Santos die Möglichkeit, mit dem Zhaba eines der dicksten Panzerfahrzeuge des Spiels zu gewinnen. Dieses Biest kostet regulär 2.400.000 GTA-Dollar und ist immens schwer gepanzert: Mindestens 15 Raketentreffer benötigt es, um den Zhaba in die Knie zu zwingen. Um das aktuelle Podiumsfahrzeug zu gewinnen, könnt ihr einmal täglich am Glücksrad drehen.

Zusätzliche Boni & Rabatte für User von Prime Gaming

Verbindet euer Prime-Gaming-Account außerdem mit eurem Rockstar-Social-Konto, um auf die folgenden Boni und Rabatte zurückzugreifen: