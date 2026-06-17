Im Juli erhält GTA Online einen frischen Heist.

Rockstar hat das nächste große Update für GTA Online angekündigt: The Kortz Center Heist erscheint bereits im Juli 2026 und schickt euch in eines der bekanntesten Museen von Los Santos.

Ziel des neuen Raubüberfalls ist das Kortz Center in Pacific Bluffs, das in GTA 5 als weitläufiger Museumskomplex in den Hügeln bekannt ist. Dort lagern internationale Kunstwerke von unschätzbarem Wert, die im kommenden Update offenbar nicht mehr ganz so sicher hängen sollen.

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Autoplay

Neuer Heist führt euch ins Kortz Center

Für den neuen Raubüberfall müsst ihr eure Villa um ein Art Studio erweitern. Anschließend späht ihr den Komplex aus und entscheidet euch für eine Vorgehensweise, um in mehreren Schritten in das Kortz Center einzudringen und mit der Beute wieder zu entkommen.

Rockstar spricht von einem mehrstufigen Heist, bei dem Kunstdiebstahl und Fälschungen im Mittelpunkt stehen. In den kommenden Wochen soll es bereits vorbereitende Events geben, mit denen Spielerinnen und Spieler sich auf den großen Raubzug im Juli einstimmen können.

Zur Vorbereitung auf den neuen Heist kündigt Rockstar in den kommenden Wochen mehrere Aktionen an. Dazu gehören:

Bonus-GTA$ für ausgewählte Aktivitäten

Rabatte auf verschiedene Ingame-Objekte

seltene und exklusive Kostbarkeiten über das Kunstsammler-Programm

2.000.000 GTA-Dollar Rabatt auf bestimmte Mansion-Immobilien für GTA+-Mitglieder

zeitlich begrenzt 40 Prozent Bonus-GTA$ auf Shark Cards

Das Kortz Center in Pacific Bluffs wird im Juli zum Ziel des neuen großen Heists in GTA Online.

Kostenloses Upgrade für GTA 5 angekündigt

Neben dem neuen GTA-Online-Heist gibt es auch eine wichtige Nachricht für alle, die noch auf der alten Konsolengeneration unterwegs sind:

Ab dem 18. Juni können Besitzer einer PS4-Version von GTA 5 sowie Besitzer der digitalen Xbox-One-Version kostenlos auf die Versionen für PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S upgraden.

Die aktuellen Konsolenversionen bieten im Vergleich zu den alten Fassungen unter anderem:

weitere zusätzliche Inhalte und Komfortfunktionen

technische Verbesserungen

die Übertragung von Story- und Online-Fortschritt

Hao’s Special Works mit besonderen Fahrzeugen und Upgrades

Karrierefortschritt-Belohnungen

Auch PC-Spieler können weiterhin kostenlos von der Legacy-Version auf die Enhanced-Version umsteigen. Diese bietet unter anderem PC-exklusive Verbesserungen wie Raytracing-Ambient-Occlusion und Global Illumination.

The Kortz Center Heist erscheint im Juli für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Weitere Details zum Ablauf des Heists will Rockstar in den kommenden Wochen bekannt geben.