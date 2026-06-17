Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Rockstar kündigt großen neuen Heist für GTA Online an – noch vor GTA 6 raubt ihr ein berühmtes Museum aus

GTA Online bekommt im Juli den Kortz Center Heist. Außerdem dürfen viele Besitzer von GTA 5 kostenlos auf PS5 und Xbox Series X/S upgraden.

Profilbild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg
17.06.2026 | 17:09 Uhr

8,99 €

Im Juli erhält GTA Online einen frischen Heist. Im Juli erhält GTA Online einen frischen Heist.

Rockstar hat das nächste große Update für GTA Online angekündigt: The Kortz Center Heist erscheint bereits im Juli 2026 und schickt euch in eines der bekanntesten Museen von Los Santos.

Ziel des neuen Raubüberfalls ist das Kortz Center in Pacific Bluffs, das in GTA 5 als weitläufiger Museumskomplex in den Hügeln bekannt ist. Dort lagern internationale Kunstwerke von unschätzbarem Wert, die im kommenden Update offenbar nicht mehr ganz so sicher hängen sollen.

Video starten 10:27 Echtes Gameplay, Vorbestellung, dritte Spielfigur? GTA 6 Trailer 3 muss es krachen lassen!

Neuer Heist führt euch ins Kortz Center

Für den neuen Raubüberfall müsst ihr eure Villa um ein Art Studio erweitern. Anschließend späht ihr den Komplex aus und entscheidet euch für eine Vorgehensweise, um in mehreren Schritten in das Kortz Center einzudringen und mit der Beute wieder zu entkommen.

Rockstar spricht von einem mehrstufigen Heist, bei dem Kunstdiebstahl und Fälschungen im Mittelpunkt stehen. In den kommenden Wochen soll es bereits vorbereitende Events geben, mit denen Spielerinnen und Spieler sich auf den großen Raubzug im Juli einstimmen können.

Zur Vorbereitung auf den neuen Heist kündigt Rockstar in den kommenden Wochen mehrere Aktionen an. Dazu gehören:

  • Bonus-GTA$ für ausgewählte Aktivitäten
  • Rabatte auf verschiedene Ingame-Objekte
  • seltene und exklusive Kostbarkeiten über das Kunstsammler-Programm
  • 2.000.000 GTA-Dollar Rabatt auf bestimmte Mansion-Immobilien für GTA+-Mitglieder
  • zeitlich begrenzt 40 Prozent Bonus-GTA$ auf Shark Cards

Das Kortz Center in Pacific Bluffs wird im Juli zum Ziel des neuen großen Heists in GTA Online. Das Kortz Center in Pacific Bluffs wird im Juli zum Ziel des neuen großen Heists in GTA Online.

Kostenloses Upgrade für GTA 5 angekündigt

Neben dem neuen GTA-Online-Heist gibt es auch eine wichtige Nachricht für alle, die noch auf der alten Konsolengeneration unterwegs sind:

Ab dem 18. Juni können Besitzer einer PS4-Version von GTA 5 sowie Besitzer der digitalen Xbox-One-Version kostenlos auf die Versionen für PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S upgraden.

Die aktuellen Konsolenversionen bieten im Vergleich zu den alten Fassungen unter anderem:

  • weitere zusätzliche Inhalte und Komfortfunktionen
  • technische Verbesserungen
  • die Übertragung von Story- und Online-Fortschritt
  • Hao’s Special Works mit besonderen Fahrzeugen und Upgrades
  • Karrierefortschritt-Belohnungen
mehr gta
Die Angst vor dem GTA 6 Release wird absurd und immer mehr zum Eigentor für die Publisher
von Heiko Klinge
Die Angst vor dem GTA 6 Release wird absurd und immer mehr zum Eigentor für die Publisher
GTA 6: Red Dead Redemption 2 war genial, aber Rockstar soll diese Art von Realismus bitte nicht einfach nur kopieren
von Patrik Hasberg
GTA 6: Red Dead Redemption 2 war genial, aber Rockstar soll diese Art von Realismus bitte nicht einfach nur kopieren
»GTA 6 hat keine Chance« - Kein Spiel will sich im November mit Rockstars Mega-Release anlegen, nur Barbie bietet tapfer die Stirn
von Marie-Lena Höftmann
»GTA 6 hat keine Chance« - Kein Spiel will sich im November mit Rockstars Mega-Release anlegen, nur Barbie bietet tapfer die Stirn

Auch PC-Spieler können weiterhin kostenlos von der Legacy-Version auf die Enhanced-Version umsteigen. Diese bietet unter anderem PC-exklusive Verbesserungen wie Raytracing-Ambient-Occlusion und Global Illumination.

The Kortz Center Heist erscheint im Juli für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Weitere Details zum Ablauf des Heists will Rockstar in den kommenden Wochen bekannt geben.

zu den Kommentaren (1)
Preisvergleich
alle anzeigen
GTA V: Criminal Enterprise Starter Pack
Tipp GamesPlanet Website
GTA V: Criminal Enterprise Starter Pack
ab 8,99 €
GTA Online
Amazon
GTA Online
ab 8,48 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA Online

GTA Online

Genre: Action

Release: 14.04.2015 (PC), 15.11.2014 (PS4, Xbox One), 01.10.2013 (PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Rockstar kündigt großen neuen Heist für GTA Online an – noch vor GTA 6 raubt ihr ein berühmtes Museum aus

28.04.2026

14.000 Pizzen: Jemand hat sich in GTA Online den Kauf einer eigenen Villa hart (und ehrlich) erarbeitet, indem er als Lieferfahrer schuftete

02.04.2026

GTA Online: Schnell Geld verdienen 2026 – die besten Methoden für Millionen

26.03.2026

GTA Online: 15 Einsteiger-Tipps für 2026 – So startet ihr perfekt ins Spiel

24.02.2026

In GTA Online könnt ihr gerade einen satten Bonus von 1,5 Millionen Dollar machen, aber die Uhr tickt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Unreal Engine 6: Epics erster Ausblick verrät ein wichtiges Detail – und einen ersten Zeitraum für Tests

vor 45 Minuten

Unreal Engine 6: Epics erster Ausblick verrät ein wichtiges Detail – und einen ersten Zeitraum für Tests
Resident Evil gaukelt euch seit 30 Jahren völlig falsch Gesundheit vor

vor 2 Stunden

Resident Evil gaukelt euch seit 30 Jahren völlig falsch Gesundheit vor
Rockstar kündigt großen neuen Heist für GTA Online an – noch vor GTA 6 raubt ihr ein berühmtes Museum aus   1     1

vor 2 Stunden

Rockstar kündigt großen neuen Heist für GTA Online an – noch vor GTA 6 raubt ihr ein berühmtes Museum aus
Er spielt auf der Ladefläche eines Pick-ups während der Autobahnfahrt mit vier Monitoren ein Videospiel, doch entscheidend ist nicht das »Wieso« sondern das »Ob«   1

vor 2 Stunden

Er spielt auf der Ladefläche eines Pick-ups während der Autobahnfahrt mit vier Monitoren ein Videospiel, doch entscheidend ist nicht das »Wieso« sondern das »Ob«
mehr anzeigen