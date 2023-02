GTA Online: Neuer Patch behebt schlimmste Exploits auf PC, aber das Cheater-Problem bleibt

PC-Spieler von GTA Online waren die letzten Tage einer fatalen Sicherheitslücke ausgesetzt: Wer sich in den Multiplayer-Modus von GTA 5 wagte, riskierte nicht nur seinen Account, sondern ebenso seine Hardware. Einer der schlimmsten Exploits der letzten Jahre erlaubte GTA Online-Hacker, beides zu korrumpieren oder sogar lahmzulegen - wir berichteten darüber.

Jetzt hat Rockstar mit Patch 1.66 endlich ein Sicherheits-Update veröffentlicht, welches das Problem lösen soll. Seit dem 1. Februar 2023 ist das 300 bis 900 MB große Update (je nach Plattform) verfügbar, das ihr euch seitdem herunterladen könnt. Die offiziellen Patch Notes (auf Seite 2 dieses Artikels) gehen nicht zu sehr ins Detail, widmen sich aber offensichtlich dem Problem, das die GTA Online-Community in den vergangenen zwei Wochen in Aufruhr versetzt hat.

Funktioniert der Patch auch? Erste Spieler haben sich seit der Veröffentlichung von Patch 1.66 bereits zurück an die PC-Version gewagt und geben in entsprechenden Reddit-Diskussionen ein vorsichtiges Okay . Bislang scheint das Update tatsächlich die größte Gefahr durch die Exploits gebannt zu haben, sodass das Spielen auf dem PC wieder einigermaßen sicher ist.

Ist GTA Online jetzt sicher ? Zwar wurde das größte Sicherheitsproblem von GTA Online auf dem PC wohl durch das Update gelöst, trotzdem müssen Spieler in öffentlichen Session weiterhin mit dem üblichen Hacker- und Cheater-Aufkommen rechnen. Davor warnt auch der etablierte Rockstar-Insider Tez2, der im Januar auf die Sicherheitslücke für PC-Spieler aufmerksam gemacht hatte.

Soll heißen: Wollt ihr GTA Online ungestört auf dem PC spielen, macht ihr am besten weiterhin von privaten Solo-Sessions Gebrauch. Dank dem Criminal Enterprises-Update aus dem Sommer 2022 lassen sich mittlerweile die meisten Jobs und Aktivitäten auch in geschlossenen Lobbies absolvieren - für Singleplayer-Fans ein Fest. Wie ihr Solo- oder Freunde-Sessions startet, erfahrt ihr hier:

Was aktuell sonst bei GTA Online passiert

Zuletzt erschien Ende 2022 mit Los Santos Drug Wars - Erste Dosis das neueste Content-Update für GTA Online. Das brachte nicht nur neue Story-Missionen und Fahrzeuge, sondern auch ein mobiles LSD-Labor als zusätzliche Einkommensmöglichkeit. Alle Infos dazu und wie viel Geld ihr damit machen könnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Guide zu dem LSD-Labor.

Die erste Story-Mission von Erste Dosis haben wir übrigens für euch aufgenommen - habt ihr Los Santos Drug Wars noch nicht ausprobiert, erfahrt ihr in dem folgenden Video, was euch erwartet:

Los Santos Drug Wars soll übrigens noch weitergehen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch nicht alle neuen Inhalte erschienen, allerdings hat die Fortsetzung Letzte Dosis derzeit noch keinen Release-Termin. Sobald wir mehr dazu erfahren, lassen wir es euch natürlich wissen.

Wagt ihr euch mit dem neuesten Sicherheits-Update zurück an die PC-Version von GTA Online? Seid ihr auf Konsolen gewechselt oder verzichtet ihr komplett? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!