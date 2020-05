Wer in GTA Online um Geld bettelt, wird jetzt von Veteranen getrollt

GTA 5 ist aktuell kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Das sorgt natürlich dafür, dass sich damit in GTA Online immer mehr Neueinsteiger und Noobs herumtummeln - mit deren Verhalten viele Veteranen und High-Level-Spieler allerdings nicht zufrieden sind.

GTA-Pros haben keine Lust auf gierige Noobs

So kreiden momentan viele Rockstar-Fans auf Reddit an, von den vielen Neulingen genervt zu sein, die in GTA Online um Geld betteln. Vor allem, da sie durch die Premium-Edition von GTA 5 im Epic Games Store ohnehin ein nicht zu unterschätzendes Startkapital von über einer Million Ingame-Dollar zur Verfügung gestellt bekommen.

Deswegen ziehen die Veteranen von GTA Online jetzt Konsequenzen und haben es sich zur Aufgabe gemacht, gierige Neueinsteiger des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 zu trollen.

So trollen Veteranen die Noobs: Auf Reddit haben diverse User Videos geteilt, in denen sie andere Spieler mit dem Versprechen von Gratis-Geld einmal quer über die Map locken. Am veranschlagten Treffpunkt winkt jedoch keine Belohnung in Form von GTA-Dollar, stattdessen geben die Trolle einmal das Make-it-Rain-Emote zum Besten und ziehen von dannen.

Fun Fact: Das Make-it-Rain-Emote kostet den Spieler pro Ausführung jeweils 1.000 GTA-Dollar. Das Geld liegt dann aber nicht - im wahrsten Sinne des Wortes - auf der Straße, sondern verschwindet einfach. Wenn wir mal ehrlich sind, tut das den erfahreneren Spielern von GTA Online aber absolut nicht weh.

Alles eine Frage der Online-Etikette

Auf Reddit werden die Videos von der Community gefeiert, während sich Spieler einig zu sein scheinen. Offensichtlich zählt das Betteln um Geld in GTA Online nicht zum guten Ton, weswegen User Sir_Waffles nun sogar ein paar Einsteiger-Tipps für Neulinge geteilt hat.

Dabei betont der Nutzer sogar als erstes, dass man in GTA Online keinesfalls um Geld betteln, seinen Einsteiger-Bonus nicht in teure Autos und stattdessen lieber Investitionen tätigen sollte. Denn wer in GTA Online sein Geld sinnvoll investiert, kann sich schnell ein kleines Vermögen anhäufen und auf höheren Leveln das richtig gute Zeug leisten.

Durch die Gratis-Aktion im Epic Games Store berichten Spieler übrigens auch von einem ganz anderen Problem: Weil Hacker aufgrund immer neu erstellter Epic-Accounts die Bann-Maßnahmen von Rockstar Games umgehen können, wird GTA Online aktuell von zahlreichen Cheatern heimgesucht.