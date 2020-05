GTA Online: Für kurze Zeit sind eine Million Ingame-Dollar besonders leicht verdient

In GTA Online ist diese Woche ein kleines Vermögen besonders leicht verdient - allerdings müsst ihr schnell sein: Wer bis zum 27. Mai 2020 zehn oder mehr Tagesziele absolviert, bekommt zur Belohnung eine Million GTA Dollar. Im folgenden Artikel liefern wir euch alle Infos, wie ihr euch den Geld-Bonus im Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 am besten sichern könnt.

GTA Online: So verdient ihr euch leicht eine Million

Was genau muss ich für den Geld-Bonus tun? Diese Woche beschenkt Rockstar Games Spieler mit einer Million Dollar der Ingame-Währung von GTA Online, die zehn oder mehr Tagesziele beziehungsweise »Daily Objectives« bewältigen.

Was sind »Daily Objectives« genau? Die Tagesziele sind meist recht simpel gehaltene Aufgaben, die täglich wechseln. Welche Daily Objectives für einen Tag jeweils anstehen, findet ihr im Interaktionsmenü (über die M-Taste abrufbar) von GTA Online.

Wie viele Tagesziele gibt es pro Tag? Pro Tag könnt ihr in GTA Online jeweils drei Daily Objectives absolvieren. Wer über eine Woche beziehungsweise einen Monat pro Tag mindestens ein Tagesziel abschließt, kann sich damit übrigens ebenfalls einen Bonus verdienen: Diese Boni hören auf die Bezeichnung Wochen- beziehungsweise Monatsziel.

59 0 Mehr zum Thema Wer in GTA Online um Geld bettelt, wird jetzt von Veteranen getrollt

Wie viel Zeit habe ich dafür? Rockstars wöchentlicher Bonus und damit die Prämie von einer Million GTA-Dollar für die Absolvierung von zehn oder mehr Tagesziel endet am 27. Mai. Da ihr jeden Tag maximal drei Daily Objectives bewältigen könnt, benötigt ihr mindestens vier Tage, um euch die Million zu verdienen.

Warum sind Tagesziele so leicht? Die Daily Objectives stellen selbst für unerfahrene Spieler von GTA Online keine große Herausforderung dar. Die Ziele beschränken sich häufig auf die simple Teilnahme an einem bestimmten Event oder Mission, manchmal müsst ihr auch einfach nur ins Kino gehen oder in einer Bar einen Drink bestellen. Im Wiki zu GTA 5 findet ihr einen Überblick über Tagesziele, die in den nächsten Tagen aufploppen könnten.

Welches Level benötige ich, um mir den Geld-Bonus zu verdienen? Solltet ihr aufgrund der Gratis-Aktion des Epic Games Store erst kürzlich eine Karriere in GTA Online gestartet haben, müsst ihr euch eventuell noch etwas hocharbeiten: Die Tagesziele des Multiplayer-Modus von GTA 5 sind erst ab Level 15 verfügbar.

129 5 Mehr zum Thema GTA Online: Kostenlos-Aktion von Epic sorgt für großes Cheater-Comeback

Wie kann ich meinen Gewinn noch weiter maximieren? Neben der Million, die ihr euch bis zum 27. Mai mit der Bewältigung von zehn oder mehr Tageszielen verdienen könnt, schüttet Rockstar weiterhin einen Bonus von 500.000 Ingame-Dollar für das erstmalige Einloggen diesen Monat in GTA Online aus.

Wer außerdem seinen Rockstar-Social-Account bis zum 27. Mai mit seinem Twitch-Prime-Konto verknüpft, kann sich über zusätzliche 200.000 GTA-Dollar freuen. Damit haben Spieler in GTA Online diese Woche die Möglichkeit, ohne großen Aufwand auf bis zu 1.7 Millionen Ingame-Dollar zu kommen.