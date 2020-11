Die Weekly Updates zu GTA Online bekannt. Doch nicht nur das: Rockstar gab bekannt, dass die Community die Heist-Challenge geschafft und sich damit ein »besonderes, neues Fahrzeug« aus dem kommenden Update verdient hat. Außerdem gibt es seit heute einen zweiten Teaser zu den versprochenen neuen Inhalten.

Community meistert Heist-Challenge

Eigentlich sollte die Community von GTA Online im Zuge der Heist-Challenge der vergangenen Woche »nur« 100 Milliarden an Ingame-Cash erbeuten. Rockstar zufolge sind Spieler weit über dieses Ziel hinausgeschossen: Laut dem offiziellen Blogeintrag kamen über eine Billion GTA-Dollar zusammen.

Das bedeutet konkret, das sich jeder Spieler, der vergangene Woche an der Heist-Challenge beteiligt war, ein »spezielles, neues Fahrzeug« verdient hat. Um was genau es sich dabei handelt, ist jedoch ein Geheimnis. Mehr erfahren wir spätestens, wenn das »bisher größte Update« für GTA Online im Dezember 2020 aufschlägt.

13 1 Mehr zum Thema GTA Online: Rockstar teast großes Update im Spiel an

Eine Million GTA-Dollar - sofern ihr gespielt habt

Sofern ihr in der Zeit zwischen dem 12. und 18. November GTA Online gespielt habt, sollte in den nächsten Tagen eine Geldprämie auf eurem Ingame-Bankkonto landen: Vom 19. bis 25. November möchte Rockstar jedem Spieler eine Million GTA-Dollar schenken, der sich zuvor in den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 eingeloggt hatte.

Vergangene Woche gab es den ersten Teaser zum versprochenen »größten Update« GTA Online in Form von Bauarbeiten am Diamond Casino Resort. Jetzt gibt es den zweiten Hinweis auf das kommende Update - worauf der etablierte GTA-Dataminer und Rockstar-Insider Tez2 via Twitter aufmerksam macht.

So könnt ihr in GTA Online ab jetzt an der Westküste von Los Santos, genauer gesagt am Stand von Vespucci bis zum Flughafen, eine halbnackte Leiche und einen Aktenkoffer entdecken:

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

dreifache GTA-Dollar und RP für Landrennen

dreifache GTA-Dollar und RP für Superyacht-Missionen

doppelte GTA-Dollar und RP für Diamond Gegner-Modi

doppelte GTA-Dollar für Gegner-Modus »Running Back Remix«

doppelte GTA-Dollar und RP für Kontaktmissionen von Gerald

Blue Dot Tech Maske als Belohnung für Business Battle Event Cargo

Rabatte auf Superyachten

30 Prozent auf Yachten, -Upgrades und -Modifikationen

Rabatte auf Fahrzeuge, Boote und Laserwaffen

Premium- und Zeitrennen

Premium-Rennen: Downtown Underground

Downtown Underground Zeitrennen: Cypress Flats

Cypress Flats RC-Zeitrennen: Storm Drain

Teures Supercar als Hauptgewinn im Casino

Diese Woche könnt ihr am Glücksrad des Diamond Casino Resort den Överflöd Autarch als aktuelles Podiumsfahrzeug gewinnen. Das nicht gerade günstige Supercar ist regulär für 1.955.000 Millionen GTA-Dollar erhältlich.

Zusätzliche Boni & Rabatte für User von Prime Gaming

Habt ihr euren Rockstar-Social-Account mit einem Prime-Gaming-Konto verbunden, könnt ihr diese Woche auf die folgenden zusätzlichen Boni und Rabatte zurückgreifen: