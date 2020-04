GTA Online: Spieler besiegt verhasstes Troll-Fahrzeug in Sekunden

In GTA Online kann wohl so gut wie niemand die Oppressor Mk II leiden. Und das aus gutem Grund: Weil das mit Raketen bewaffnete, fliegende Motorrad so übermächtig ist, gehen Trolle und Griefer damit anderen Spielern gehörig auf den Senkel.

Das liegt unter anderem an der Schnelligkeit und Wendigkeit des Fahrzeuges, die es anderen Spielern verdammt schwer macht, talentierte Piloten überhaupt ins Visier zu bekommen. Die größte Bedrohung stellen allerdings die zielsuchenden Raketen der Oppressor , die selbst vor den dicksten Panzern in GTA Online keinen Halt machen.

David gegen Goliath

Umso befriedigender ist dafür, wenn es ein Spieler schafft, den lästigen Piloten einer Oppressor Mk II in die Knie zu zwingen - wie es erst kürzlich Reddit-User CanadianBTW gelang. Und dabei hätte er theoretisch keine Chance gegen das übermächtige Raketen-Motorrad gehabt. Die Betonung liegt auf theoretisch.

CanadianBTW selbst flog nämlich eine Mammoth Avenger: Ein Kipprotor-Wandelflugzeug, das zwar relativ flott unterwegs ist, aber keineswegs an die Geschwindigkeit einer Oppressor rankommt. Und auch die Panzerung eines Avenger schafft es nicht, die Raketenangriffe der Mk II zu überstehen.

Trotzdem gelang CanadianBTW der eine Volltreffer unter Millionen: Mit den Rotorblättern seines Kipprotor-Flugzeug pflückte er den Oppressor-Piloten vom Himmel wie eine reife Tomate - und kann von Glück reden, dass die Rotorblätter seiner Avenger der Kollision standhielten.

Da es sich hier um eine persönliche Angelegenheit handelte, dürfte dieser Sieg für CanadianBTW besonders süß geschmeckt haben: Auf Reddit betitelte er den kurzen Clip aus seinem Duell in GTA Online mit: »Er hat meine Fracht zerstört, ich habe ihn zu Hackfleisch verarbeitet«.