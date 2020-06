GTA Online und Red Dead Online sind heute Abend, dem 4. Juni 2020, vorübergehend nicht erreichbar. Rockstar Games hat die Server beider Titel von 20 bis 22 Uhr deutscher Zeit abgeschalten. Damit bleiben die Multiplayer-Modi von Red Dead Redemption 2 und Grand Theft Auto 5 in diesem Zeitraum offline.

Auf diese Art und Weise möchte das Entwicklerstudio seine Unterstützung für die BlackLivesMatter-Bewegung ausdrücken sowie auf die weltweiten Proteste und Demonstrationen gegen Rassismus aufmerksam machen.

Während die Server von Red Dead Online und GTA Online abgeschalten sind, findet zur gleichen Zeit im amerikanischen Minneapolis eine Gedenkveranstaltung zu Ehren von George Floyd statt.

Following the memorial, we hope you will join us in further honoring the many victims of America's racial injustices by supporting their families, black-owned businesses, those marching on the streets, and coalitions through the organizations listed here: https://t.co/yIQu2R1pJb