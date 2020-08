GTA Online: Leak weist auf geschnittene Polizei-Inhalte hin

Mit dem Los Santos Summer Special bescherte Rockstar Games GTA Online erst kürzlich ein neues Content-Update: Neue Koop-Missionen, Fahrzeuge und eine Collectible-Jagd sollen Spieler bei Laune halten, bis Ende 2020 »die bisher größte Erweiterung« für den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 erscheint.

Doch bereits für das Sommer-Update war etwas mehr Inhalt geplant, der es jedoch nicht in das finale Spiel geschafft hat. Darauf macht nun der Dataminer WildBrick142 aufmerksam, der seine Entdeckungen auf Twitter teilte.

Dieser Content wäre vor allem für Auto-Enthusiasten interessant gewesen: Bei den geschnittenen Inhalten handelt es sich vorrangig um zusätzliche Fahrzeuge und Tuning-Optionen, mit denen sich in GTA Online die eigenen Autos verbessern und individualisieren lassen.

(Bis jetzt) kein geschnittener Story-Content entdeckt: Wer bei den im Code von GTA Online gefundenen Inhalten auf Missionen, Waffen oder NPCs gehofft hätte, die es nicht in das Sommer-Update geschafft haben, wird enttäuscht. Dennoch gibt es Hinweise auf einen angeblichen »Cops'n'Crooks-DLC«, um den sich schon seit Monaten Gerüchte und Spekulationen ranken.

Diese Inhalte »fehlen« im Los Santos Summer Special: Die wichtigsten Entdeckungen, die WildBrick142 auf Twitter gemacht hat, haben wir in der folgenden Liste für euch gesammelt. Ein paar Screenshots zu dem Cut Content konnte der Dataminer übrigens ebenfalls anfertigen:

Geschnittene Fahrzeuge

Seasparrow2

Cargobob5

Surfer3

Wolfsbane-Variant

PoliceT2

Polbuffalo

Geschnittene Fahrzeugteile

Penumbra: Roof Skoop & Carbon Skirt

Yosemite: Fünf verschiedene Bed Mods

Beater Dukes: Fender

Gauntlet Classic Custom: Supercharger, Exhaust

Manana Custom: Hood Variation

Peyote Custom: Painted Front Bumper

Neue Spekulationen um Polizei-DLC

Sollte es einen Polizei-DLC für GTA Online geben? Bereits Wochen und Monate vor dem Release des Los Santos Summer Special gab es Hinweise darauf, dass Rockstar an einem Cops'n'Crooks-DLC für GTA Online arbeiten würde - wie Dexerto berichtet Dies wurde allerdings nie offiziell bestätigt und sollte mit entsprechend viel Vorsicht und Skepsis genossen werden.

Cops'n'Crooks gab es bereits für den Multiplayer von GTA 4, in dem Spieler entweder die Rollen von Polizisten oder Verbrechern einnehmen, die im Zuge verschiedener Missionstypen gegeneinander antreten. Die geschnittenen Polizei-Fahrzeuge mit Individualisierungsoptionen würden nun abermals darauf hinweisen, dass Rockstar zumindest etwas Ähnliches für GTA Online geplant hatte.

Viele Dataminer und Spieler vermuteten, dass ein potentieller Cops'n'Crooks-DLC für GTA Online aufgrund der aktuell global angespannten politischen Lage sowie der Polizei-Kritik verworfen wurde. Dabei handelt es sich aber um bloße Spekulation, ob Rockstar tatsächlich derartige Inhalte für GTA Online geplant hatte, wissen wir schlichtweg offiziell nicht.

Welche Inhalte stehen noch für GTA Online an?

Ende 2020 soll das »bisher größte Update« für GTA Online erscheinen, welches uns an einen »völlig neuen Ort« entführt. Konkrete Informationen dazu halten sich jedoch in Grenzen. Einem angeblichen Leak zufolge könnte es nach Liberty City - dem Schauplatz von GTA 4 - gehen. Was es mit dem Gerücht um den bisher lukrativsten Heist auf sich hat, verraten wir euch in unserer Analyse:

Hat das Update etwas mit Vice City zu tun? Erst kürzlich sicherte sich Rockstar-Publisher Take-Two die Rechte an der Web-Domain »vicecityonline.com«. Was dies bedeuten könnte, verraten wir euch in unserem entsprechenden Artikel zu dem Thema. Nur um schon einmal vorwegzunehmen: Die Gerüchte um ein Vice-City-Setting für GTA 6 gewannen dadurch an Fahrwasser, Vice City als neues Setting für GTA Online wäre aber ebenfalls eine Option.

2021 erscheint GTA Online als Standalone-Version: Zusätzlich plant Rockstar Games, GTA Online zum NextGen-Release von GTA 5 zu einem eigenen Spiel zu machen. Das läuft dann ohne Singleplayer-Inhalte und soll auch auf dem PC mit neuen Inhalten und Update weiter befeuert werden.