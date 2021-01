Noch bis zum 14. Januar könnt ihr in GTA Online bei einigen Aktivitäten wieder besonders schnell an GTA-Dollar kommen und gleichzeitig einige fahrbare Untersätze günstiger erhalten. Zudem gibt es zwei Time-Trials, die mit besonders guten Boni winken.

200.000 GTA-Dollar in unter drei Minuten

Wenn ihr nur wenig Zeit habt, dann lohnt sich der Abschluss der beiden Time Trials. Im Idealfall schnappt ihr euch mal eben ganze 200.000 GTA-Dollar in weniger als drei Minuten, wenn ihr die beiden Herausforderungen auf Anhieb schafft.

Casino Zeitrennen

Das Casino-Rennen vor dem Diamond Casino und Resort müsst ihr in unter 60 Sekunden beenden. Für diese Aufgabe eignet sich ein vollständiges upgegradetes Hakuchou Drag Motorrad gut, wie der unten eingebundene Guide demonstriert. Natürlich könnt ihr aber auch jedes andere Fahrzeug verwenden.

RC-Bandito-Rennen

Beim RC-Bandito-Rennen müsst ihr die vorgegebene Strecke mit einem ferngesteuerten Auto in weniger als 1:30 Minute beenden. Kein einfaches Unterfangen, allerdings durchaus machbar, wie der hier eingebundene Video-Guide demonstriert, dem ihr Tipps für das Rennen entnehmen könnt.

Weitere wöchentliche Boni

Abseits dieser beiden Time-Trials wurden noch die Belohnungen anderer Aufgaben nach oben geschraubt. So bekommt ihr in Motor Wars derzeit noch drei Mal so viele GTA-Dollar und RP wie normalerweise. Bei den »Smuggler Sell«-Missionen hingegen gibt es derzeit die doppelte Auszahlung.

Mehr Geld in GTA Online

GTA Online bietet weitere Methoden, um an Geld zu kommen. Gerade im neuen Cayo Perico Heist könnt ihr derzeit ganz simpel einige Bonuskisten ausfindig machen, die die Auszahlung der bereits so sehr lukrativen Mission noch einmal ein wenig verbessern:

Nach wie vor solltet ihr im Online-Modus von GTA derzeit allerdings etwas vorsichtig sein. Denn es gibt Berichte, dass mancher Cheater sich darüber Zugriff auf euren PC verschaffen kann.