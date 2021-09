Auch in dieser Woche hat GTA Online ein neues Update erhalten: Neben einem neuen Fahrzeug aus dem Los Santos Tuner Update gibt es einen neuen Heist, bei dem ihr bis zum 9. September mit etwas Glück 630.000 GTA-Dollar kassieren könnt.

Der Union Depository Contract und wie ihr ihn auslöst

In den Grundzügen erinnert der neue Heist an die Singleplayer-Mission »Das große Ding«. Allerdings sind die Vorbereitungen nicht so umfangreich und auch die Beute ist wesentlich geringer. Ohne Bonus erhaltet ihr beim Union Depository Contract »nur« 300.000 GTA-Dollar.

So startet ihr den neuen Heist: Um den Heist zu starten, braucht ihr eine eigene Werkstatt. Diese könnt ihr euch seit dem 20. Juli 2021 über eine Mitgliedschaft im Los Santos Car Club kaufen. Alle Infos zum Update findet ihr in unserer Übersicht zu Los Santos Tuners:

80 1 Mehr zum Thema GTA Online: Das bietet Los Santos Tuners

Nachdem ihr eure Garage betreten habt, geht ihr zur Planungstafel. Dort taucht der Mini-Heist auf. Allerdings hängt es vom Zufall ab, welche drei Mini-Heists euch vorgeschlagen werden. Falls die Mission nicht angezeigt wird, geht wie folgt vor, um sie zu aktivieren:

Einen anderen Auftrag von der Planungstafel annehmen

Keine Vorbereitungsmission starten

Vorbereitungsmission starten Werkstatt verlassen

Sessanta anrufen und den angefangenen Auftrag abbrechen

Im Anschluss betretet ihr die Werkstatt erneut und die Aufträge auf der Planungstafel werden erneut ausgewürfelt. Im Anschluss solltet ihr den neuen Mini-Heist sehen - falls nicht, wiederholt die oben genannten Schritte, bis der Heist auftaucht.

Um die Bank auszuräumen, müsst ihr einige Vorbereitungen treffen. Diese werden euch wie gewohnt von Sessanta erklärt. In der ersten Vorbereitungsmission besorgt ihr euch den Schlüssel für den Aufzug der Bank.

In der zweiten Vorbereitungsmission organisiert ihr euch die Zugangscodes zum Tresor, um im Anschluss den Überfall zu starten. Ihr könnt den Heist auch Solo durchführen und bis zu 300.000 GTA-Dollar als Beute abstauben. Allerdings erhalten KDJ und Sessanta einen Anteil von 30.000 GTA-Dollar.



Auf dem YouTube-Kanal »GTA Series Videos« könnt ihr den Heist mit den Vorbereitungsmission in voller Länge sehen:

Link zum YouTube-Inhalt

Doppelte GTA-Dollar in der ersten Woche

Bis zum 9. September 2021 erhaltet ihr beim Abschluss des neuen Mini-Heists und allen weiteren in der Werkstatt doppelte GTA-Dollar und RP. Dadurch könnt ihr bis zu 630.000 GTA-Dollar abstauben - abzüglich der Provision für KDJ und Sessanta und dem Anteil, den eure Mitspieler erhalten:

Link zum Reddit-Inhalt

Neben dem neuen Heist gibt es mit dem Cypher ein neues Fahrzeug, das ihr euch über Rennen im Los Santos Car Meet auch freispielen könnt. Dadurch spart ihr euch am Ende 1,5 Millionen GTA-Dollar. Wie das Ganze funktioniert, erklären euch die Kollegen von MeinMMO ausführlich in ihrem Guide zum Cypher.

Habt ihr den neuen Heist bereits ausprobiert? Wie findet ihr ihn? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.