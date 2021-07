Autotuning schluckt ordentlich Kohle, da macht auch GTA Online keine Ausnahme. Damit euch das Aufmotzen eurer virtuellen Schleuder nicht in die Armut treibt, hilft Rockstar mit einem Geldgeschenk nach. Spieler des Online-Modus von GTA 5 bekommen in Kürze eine Finanzspritze über 250.000 GTA-Dollar.

Wie der Entwickler auf Twitter erklärte, geschieht das zur Feier des neuesten Update Los Santos Tuners, das euch eine neue Geschichte um ein milde nerviges Tuner-Pärchen erzählt, etliche neue Karossen hinzufügt und Zugang zu einem Protzerclub ermöglicht.

Natürlich ist so eine Finanzspritze auch keine schlechtes Werbeargument, um verloren gegangene Spieler zurückzulocken. Allerdings ist Los Santos Tuners (und GTA Online allgemein) schon jetzt ein gigantischer Erfolg für Rockstar Games.

Größter Spielermagnet

GTA Online läuft auf dem PC seit 2015 (auf Konsolen seit 2013) praktisch jedes Jahr besser, was den Profit für Rockstar Games betrifft. Im Jahr 2020 generierte das Spiel rund eine Milliarde US-Dollar Umsatz für den Entwickler. Das ist eine saftige Ernte für all die gesäten Inhalte, die regelmäßig ihren Weg in das Gangster-MMO finden.

Mit GTA Online: Los Santos Tuners kamen nun »mehr neue Spieler als bei jedem vorherigen Update« hinzu, wie Rockstar erklärte. Mit genauen Zahlen hält sich der Entwickler zwar wie gewohnt zurück, dennoch kann dieser Patch als großer Erfolg gewertet werden.

78 1 Mehr zum Thema GTA Online: Das bietet Los Santos Tuners

Was alles Neues in GTA Online: Los Santos Tuners steckt, fassen wir im großen Überblicksartikel zusammen. Neben neuer Story, dem Autotreffpunkt LS Car Meet und 17 neuen Fahrzeugen gibt's unter anderem Spezialrennen und eine erwerbbare Werkstatt.

Indes wünschen sich Fans des Western-MMOs Red Dead Online, dass Rockstar einen ähnlichen Elan mit neuen Inhalten an den Tag legt. Zumindest ich freue mich über das jüngste Update Blood Money, bin allerdings skeptisch, ob es mich wirklich dauerhaft bei der Stange halten kann.