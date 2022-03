Die Liste an Problemen der Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ist ähnlich lang wie der Titel des Spiels - aber sie wird kürzer und kürzer. Nach einem katastrophalen Launch, einem Verkaufsstopp und mehreren Updates bekommt das GTA-Remaster jetzt mit Patch 1.04 eine weitere Generalüberholung. Allerdings solltet ihr auf keine neuen Inhalte hoffen. Das Update kümmert sich wirklich in erster und einziger Linie um Bugs. Im Fokus der seitenlangen Patch Notes stehen im Prinzip drei Säulen:

Kollisionsfehler : In allen drei Spielen - also GTA 3, Vice City und San Andreas - werden haufenweise Kollisionsprobleme beseitigt.

: In allen drei Spielen - also GTA 3, Vice City und San Andreas - werden haufenweise Kollisionsprobleme beseitigt. Missionsbugs : Viele Missionen der Trilogie kränkeln unter Bugs, die den Spielfortschritt verhindern. Auch hier wird viel aus dem Weg geräumt.

: Viele Missionen der Trilogie kränkeln unter Bugs, die den Spielfortschritt verhindern. Auch hier wird viel aus dem Weg geräumt. Glitches: Diverse Glitches von Frisuren und Objekten werden behoben.

Allerdings greift der Patch noch diverse andere Baustellen an, beispielsweise Steuerungsfehler beim Dodo, fehlerhafte oder fehlende Sounds, Respawns und so weiter. Auch die Performance soll sich auf allen Plattformen laut Patch Notes verbessert haben.

Ob das reicht, um aus dem Remaster der GTA-Trilogie eine Erfolgsgeschichte zu machen? Vielleicht schauen wir uns das Spiel in naher Zukunft nochmal an, aktuell bleiben wir bei unserem verhaltenen Test-Fazit zu GTA: The Trilogy. Rockstar selbst schwört dem Projekt nach wie vor die Treue, und hat bereits angekündigt die Fehler mit diversen Patches anzugehen, bis die Definitive Edition ihren Namen wirklich verdient. Die ganzen Patch Notes findet ihr der Übersicht halber auf Seite 2 dieser Meldung.