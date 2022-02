Rockstar hat die GTA Trilogy nicht aufgegeben, neue Patches angekündigt

Die GTA Trilogy wird neue Patches erhalten. Und das bereits kommende Woche. Rockstar hat endlich sein Schweigen bezüglich neuer Updates für GTA: The Trilogy - The Definitive Edition gebrochen und die Info via Statement auf Twitter bekannt gegeben.

Wie es mit der GTA Trilogy weitergeht

Wann kommen die Patches? Einen genauen Release-Termin hat Rockstar noch nicht kommuniziert. Momentan wissen wir lediglich, dass die GTA Trilogy in der Woche ab dem 28. Februar einen ersten Patch 2022 erhalten soll. Im Rockstar-Tweet ist von neuen Patches die Rede, also werden die Updates möglicherweise aufgeteilt.

Für welche Plattformen erscheint der Patch? Das Update soll laut Rockstar auf alle Plattformen ausgespielt werden, für die die GTA Trilogy verfügbar ist. Das bedeutet, dass Spieler auf PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, sowie PS4 und Xbox One über das Update freuen können.

Was genau fixen die Patches? Welche Problemen sich die Updates konkret vornehmen, wie groß der erste Patch 2022 ausfällt und wie es danach mit der GTA Trilogy weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Natürlich halten wir euch diesbezüglich auf dem Laufenden und teilen auch mit, ob der neue Patch etwas an unserer Wertung der Spielesammlung ändert.

Arbeitet Rockstar endlich an seiner Kommunikation? Unter den Kommentaren des Tweets lässt sich durchaus einiger Zuspruch unter Spielern und Fans ausmachen. Denn damit kommuniziert Rockstar Games offener und transparenter, als es in den vorangegangenen Monaten der Fall war.

Die kaum vorhandene Kommunikation sorgte in der Community von Grand Theft Auto und vor allem auch Red Dead Redemption für viel Frust. Ein Umstand, den wir in unserer Kolumne zu dem Thema Anfang 2022 anprangerten.

Seitdem scheint sich der Wind zumindest zögerlich zu drehen: Rockstar bestätigte nicht nur die Entwicklung von GTA 6 offiziell, sondern gibt nun auch ein überfälliges Update zur GTA Trilogy.

Was für Probleme gibt es bei der GTA Trilogy?

Der Launch der Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas lässt sich guten Gewissens als Debakel bezeichnen - was sich in internationalen Tests und User-Wertungen widerspiegelt. Der Launch wurde von zahlreichen technischen Problemen überschattet, die bis heute anhalten. Zwischenzeitlich musste sogar der Verkauf gestoppt werden und die Trilogie wurde temporär aus Bibliotheken der Spieler entfernt.

In unserem Test bezeichneten wir die GTA Trilogy als Rockstars größte Blamage und auch unser Technik-Experte Nils prangerte an, dass es niemals so weit hätte kommen dürfen . Wie Remaster eben nicht aussehen dürfen, erläutern wir ebenfalls in unserer ausführlichen Plus-Reportage.