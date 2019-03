Gwent kommt für Mobile - iOS zuerst, Android-Version folgt

The Witcher gibt es bald auf Smartphones. Gut, nicht das PC- und Konsolenspiel, aber immerhin den Kartenspiel-Ableger Gwent: The Witcher Card Game. Der lässt sich auf einem Touchscreen wohl sowieso viel besser steuern als das Action-Rollenspiel.

Für iOS und Android: Noch dieses Jahr werdet ihr die Kartenschlachten auf iOS-Handys schlagen können. Eine Version für Android wurde ebenfalls bestätigt, hat aber noch keinen Veröffentlichungstermin. Mehr Informationen verspricht der Entwickler CD Projekt RED zu einem späteren Zeitpunkt bekanntzugeben.

Jason Slama, der Game Director des Spiels, äußerte sich auf der offiziellen Website zu dem Port und was ihn ausmacht:

"Wir haben lange und hart daran gearbeitet, Gwent auf Smartphones zu bringen. Neben der wundervollen Grafik haben wir große Teile unserer Technologie - inklusive GOG Galaxy, das Gwent für seinen Multiplayer-Modus verwendet - angepasst, um mobile Geräte zu unterstützen. Ich denke, unsere Vision, Gwent auf Smartphones zu bringen, kombiniert das Beste was wir in Sachen Grafik und Gameplay zu bieten haben. Ich kann es kaum erwarten, mehr Details später in diesem Jahr mit euch zu teilen."