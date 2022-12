Gwent legt bald die Karten nieder: Wie CD Projekt Red verkündet hat, steht das Aus des Witcher-Spinoffs Gwent: The Witcher Card Game bevor. Aber keine Sorge, es gibt auch gute Nachrichten! Wir haben alle wichtigen Infos zum Ende des offiziellen Supports für euch.

In diesem Roadmap-Video erklären die Entwickler, was genau sie im kommenden Jahr mit Gwent vorhaben – zum Abschluss lässt das Kartenspiel es nochmal richtig krachen! Die Zusammenfassung lest ihr gleich darunter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was genau passiert mit Gwent?

Wann kommt das Aus von Gwent? Ein genaues Datum für das Ende des Supports wurde nicht bekannt gegeben. Wir können es allerdings auf Ende 2023 eingrenzen. Das bedeutet, dass spätesten 2024 der offizielle Support von CD Projekt Red eingestellt wird.

Welche neuen Inhalte erscheinen vorher noch?

Es werden innerhalb von drei Erweiterungs-Sets (April, Juli und September) 72 neue Karten veröffentlicht

Für das Jahr 2023 sind zwei Esport Events geplant

Die monatlichen Updates werden wie gewohnt fortgeführt

Und natürlich könnt ihr auch in The Witcher 3 nach Herzenslust gwenten, statt Ciri zu finden. Bald erscheint das NextGen-Upgrade, das die Grafik aufpoliert und weitere Neuerungen bringt:

47 12 Mehr zum Thema Neue Infos zu Witcher 3 NextGen: Raytracing und Co.

Kann ich Gwent danach noch spielen? Wie bereits erwähnt bleiben die Server weiterhin online. Das bedeutet, dass ihr das Spiel auch weiterhin wie gewohnt spielen könnt. Es wird nur nichts spielrelevantes mehr verbessert oder hinzugefügt. Das bedeutet aber nicht, dass die Entwickelnden es anschließend einfach vergessen.

Gwent wird der Community übergeben

CD Projekt Red arbeitet derzeit daran, das Spiel vollständig zu balancen, um auch nach der Einstellung des Supports den Spaß und die Langlebigkeit des Spieles zu gewährleisten. Zudem arbeitet man an dem Project Gwentfinity.

Bei Project Gwentfinity handelt es sich nicht um ein neues Spiel, sondern um ein Tool, welches der Community die Möglichkeit gibt, das Spiel langfristig selbstständig zu balancen. Wie genau das funktionieren soll ist allerdings noch nicht bekannt. Sicher ist bisher nur, dass ein Release für 2023 angesetzt ist.

Gwent: The Witcher Card Game - Screenshots ansehen

CD Projekt Red arbeitet derzeit an vielen neuen Spielen und Erweiterungen, die Gwent-Entwickler werden also höchstwahrscheinlich nach 2023 an anderen Fronten mit anpacken. Hier findet ihr eine Übersicht aller kommenden Projekte des Studios.