Oh. Mein. Gott. Das Internet brennt. Vermutlich zu Unrecht, aber wen kümmerts? Schließlich gehts um Half-Life 3, da ist alles erlaubt. Was der Grund für den Aufriss ist? Valve, die Macher der wegweisenden Shooter Half-Life und Half-Life 2 heuern derzeit an, und zwar für ein noch nicht genanntes Projekt.

Neue Köpfe für Valve

Konkret sucht Gabe Newells Unternehmen Level Designer, die »3D-Spielwelten entwickeln können« und Autoren mit Erfahrung auf dem Gebiet »filmischen und erzählerischen Schreibens« für die Arbeit an einem »streng geheimen Projekt«. Demnach handelt es sich dabei vermutlich nicht um eine Erweiterung zum Dota-2-Kartenspiel Artifact.

Half-Life 3 ist damit natürlich weder bestätigt, noch deutet irgendetwas jenseits der doch recht schwammigen Jobbeschreibungen auf eine Fortsetzung des wohl geläufigsten Spiele-Memes hin. Aber allein die Möglichkeit, dass Valve sich endlich dazu durchgerungen haben könnte, den Titel entgegen früherer Aussagen zu verwirklichen, lässt bei Fans Hoffnung aufkeimen.

Nachdem sich die Valve Corporation in der Vergangenheit vornehmlich auf Hardware im VR-Bereich (HTC Vive) konzentriert hat, kehrt sie mit dem Kartenspiel Artifact zu ihrer Kernkopetenz Spieleentwicklung zurück. Davon waren Fans bei der Enthüllung des Projekts zunächst wenig begeistert, hatten sie sich doch etwas Spektakuläreres erhofft.