Es ist der gefühlt älteste Witz der Videospielgeschichte, aber wirklich besser wird er nicht: Half-Life 3 und wann es verdammt nochmal rauskommen soll. Den neuesten - und wenig überraschenden - Infos zufolge wohl nicht allzu bald. Denn laut den neuesten Gerüchten um Valve hat die Firma hinter Steam aktuell was ganz anderes in der Mache.

Wieso selbst Valve an einem Half-Life 3 höchstwahrscheinlich scheitern würde, klären wir übrigens im Plus-Video zu dem Thema:

Erstmal kein Half-Life 3, sondern …?

Das Warten geht wohl weiter: Falls ihr nach Alyx Hoffnung auf einen absehbaren Release von Half-Life 3 habt, dann lasst euch die von Tyler McVicker nehmen. Der YouTuber und Betreiber des Valve News Network behauptet nämlich, dass sich aktuell nur ein klitzekleines Team mit der Idee beschäftigt. Stattdessen sieht Valve seine Priorität bei ganz anderen Projekten.

Was kommt statt Half-Life 3? McVicker zufolge konzentriert sich Valve aktuell vor allem auf das Steam Deck und damit einhergehende Projekte - was nicht allzu verwunderlich ist. Doch bevor ihr frustriert den Bildschirm ausschaltet, den Laptop zuklappt oder euer Handy die Toilette runterspült, haben wir möglicherweise doch noch eine erfreuliche Nachricht für euch.

Wenn man McVickers potenziellen Inforamtionen Glauben schenken darf, befindet sich statt Half-Life 3 ein Projekt mit dem Titel Half-Life: Citadel in der Mache - was jedoch nicht als klassischer First-Person-Shooter zu verstehen ist. Statt dessen beschreibt McVicker das Valve-Projekt als eine Mischung aus Ego-Shooter und Echtzeitstrategie, welches auf Koop-Elemente setzt und Fans an die besten Zeiten von Left 4 Dead und Alien Swarm erinnern soll.

Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht und wie gewohnt solltet ihr diese Meldung mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Sinn ergeben würde der Bericht von McVicker aber durchaus: Dass Valve vorerst mit dem Steam Deck punkten möchte, dafür ein eigenes Zugpferd des Markenschwergewichts Half-Life produziert und sich trotz des Erfolgs von Alyx wieder an neuen Herausforderungen versucht.

Wie glaubwürdig ist die Quelle? Tyler McVicker betreibt einen eigenen YouTube-Channel spezialisiert auf Neuigkeiten und Gerüchte rund um Valve und Steam. Seine Infos gelten in der Regel als recht zuverlässig und glaubwürdig - aber natürlich solltet ihr auch hier offizielle Infos abwarten und ob Half-Life: Citadel tatsächlich (in dieser Form) existiert.

Was wissen wir bisher über Half-Life 3?

Ob tatsächlich mal ein Half-Life 3 kommen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Nach dem Release von Alyx ließ Game Designer Robin Walker von Valve zumindest durchblicken, dass das VR-Spiel der Anfang und nicht das Ende sei. Wie Half-Life 3 mehr oder weniger unmittelbar nach dem Release Half-Life 2: Episode 2 hätte aussehen können, wurde mittlerweile im Zuge einer Doku offenbart.

Seid ihr von den ernüchternden Nachrichten bezüglich Half-Life 3 enttäuscht? Oder freut ihr euch eher auf völlig neue Half-Life-Experimente von Valve? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!