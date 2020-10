Großer Halloween-Sale bei GOG: Das sind die besten Angebote

Dieses Jahr wird es sehr wahrscheinlich keine ausufernde Halloween-Parties geben. Auch in großen Gruppen und kostümiert um die Häuser zu ziehen, ist eher nicht ratsam. Aber wir haben ja noch den PC und viele Spieler zelebrieren das Schauerfest indem sie ein besonders gruselig Spiel einlegen.

Wenn ihr noch kein Gruselspiel für dieses Jahr gefunden habt, könnte jetzt die richtige Zeit gekommen sein. GOG veranstaltet nämlich wieder einen großen Sale mit über 800 reduzierten Spielen. Wir verraten euch hier alle Details zum Sale und auch, welche Angebote sich unserer Meinung nach am meisten lohnen. Diesmal werfen wir dafür verstärkt ein Auge auf Spiele, die sich zu Halloween ganz besonders eignen.

Wie lange läuft der GOG Halloween-Sale?

Los ging es dieses Jahr am 26. Oktober um 15:00 Uhr. Also ganze fünf Tage bevor Halloween wirklich stattfindet. Ihr habt auch danach noch einige Tage Zeit, um von den reduzierten Spielen zu profitieren. Der Sale läuft nämlich bis nächste Woche. Am 2. November ist dann Schluss, wieder um 15:00 Uhr.

Gibt es eine besondere Aktion?

Nein, nicht so wirklich. Allerdings könnt ihr euch im GOG-Store sehr gezielt nach Spielen umsehen, nach denen es euch zu Halloween gelüstet. Im Zuge des Sales wurden viele der rabattierten Spiele nämlich in besonderen Sammlungen zusammengefasst:

Die Sale-Highlights für Halloween

Wir haben uns aber auch nochmal selbst durch die Angebote gewühlt, dabei viel zu viele schaurige Spinnenweben abgeschüttelt und vor allem die Spreu vom Weizen getrennt. Hier findet ihr unsere Sale-Empfehlungen. Der Fokus lag dabei auf Halloween-tauglichen Titeln, aber das schließt ja nicht nur Horrorspiele ein.

Dazu, wie sonst auch, den Preisvergleich mit anderen Stores. Bei Humble läuft aktuell beispielsweise ebenfalls ein Halloween-Sale, den ihr euch mal ansehen solltet.

Die besten Rollen- und Strategiespiele im Sale

Falls ihr den Sale aber nutzen wollt um euren Vorrate an Rollen- und Strategiespielen aufzustocken, bietet sich trotzdem jetzt die Gelegenheit. Auf GOG tummeln sich immerhin eine Menge Spiele dieser Art und vor allem ein paar echte Klassiker. Hier sind deshalb noch ein paar Empfehlungen mehr:

Solltet ihr noch mehr lohnenswerte Angebote entdeckt haben, dann schreibt uns ruhig eure Empfehlungen in die Kommentare.