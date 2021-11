Am 15. November 2001 erblickte nicht nur die erste Xbox von Microsoft das Licht der Welt, sondern auch das erste Halo. Die Shooter-Marke wurde anschließend zum Vorzeigeprodukt der neuen Konsole und der Master Chief gilt bis heute als Maskottchen von Microsofts Spieleabteilung.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums gab es seitens Microsoft nun eine waschechte Überraschung: Der Multiplayer-Modus von Halo Infinite ist ab jetzt spielbar - kostenlos! Offiziell handelt es sich dabei noch um eine Beta, allerdings beinhaltet sie bereits alle Inhalte des Mehrspieler-Modus und sogar den Battle Pass von Season 1.

Halo Infinite: Was steckt alles im Free-2-Play Multiplayer-Modus?

Wer den Multiplayer-Modus von Halo Infinite spielen will, der muss lediglich einen Download tätigen - ein Kauf der Vollversion oder ein Abo beim Xbox Game Pass ist keine Voraussetzung. Die Kampagne hingegen erscheint weiterhin erst am 8. Dezember und muss zuvor gekauft werden.

Download: Wo kann ich Halo Infinite herunterladen?

Den kostenlosen Multiplayer-Modus gibt es sowohl im Microsoft Store als auch bei Steam.

Größe: Wie viel Speicher belegt Halo Infinite?

Ihr müsst etwa 24 Gigabyte für den Multiplayer-Modus herunterladen.

Features und Umfang: Was ist im Multiplayer-Modus von Halo Infinite enthalten?

Ihr bekommt den kompletten Multiplayer-Modus inklusive aller Spielmodi und Karten. Es handelt sich hier also nicht um eine abgespeckte Version oder eine Testversion. Stattdessen könnt ihr sämliche Funktionen nutzen, bis auf die Singleplayer-Kampagne, auf die wir am Ende des Artikels noch zu sprechen kommen.

Unser Ersteindruck vom Multiplayer-Modus von Halo Infinite liegt zwar schon einige Monate zurück, machte damals aber durchaus Lust auf mehr:

Kosten: Wie finanziert sich der Multiplayer von Halo Infinite?

Finanzieren soll sich der MP-Part vor allem durch Mikrotransaktionen, die im Ingame-Shop getätigt werden können. Außerdem gibt es auch ein Battle-Pass-System. Mit dem Release der Multiplayer-Beta ist auch der Startschuss für Season 1 gefallen, die den Titel Heroes of Reach trägt. Mehr Infos zum Battle Pass findet ihr im folgenden Abschnitt.

Battle Pass: Wie viel kostet er und wann läuft er ab?

Der Battle Pass enthält auf der einen Seite kostenlose Inhalte, aber andererseits auch eine Premium-Version, der nach aktuellem Stand 10 US-Dollar kosten soll. Dadurch könnt ihr vorrangig verschiedene kosmetische Inhalte freischalten, darunter neue Waffen-Anhänger, Rüstungsgegenstände, Effekte für eure Rüstung und vieles mehr.

Anders als in vergleichbaren Spielen wie Call of Duty: Warzone könnt ihr den Battle Pass jederzeit fortsetzen - selbst nach dem Ende der Saison. Somit seid ihr nicht unter Zeitdruck, um die verschiedenen Herausforderungen des Battle Pass abzuschließen. Eine Entscheidung, die bereits im Vorfeld gut bei den Fans ankam.

Dauer: Wie lange läuft die Season 1 von Halo Infinite?

Die Season 1 Heroes of Reach läuft bis zum 2. Mai 2022. Ursprünglich sollten die Seasons jeweils nur drei Monate dauern, allerdings wollen sich die Entwickler nun doch etwas mehr Zeit für die Fertigstellung der Inhalte der zweiten Season nehmen. Aus diesem Grund läuft die erste Saison etwas länger als ursprünglich geplant.

Wie sehen die Spielerzahlen aus?

Ein Blick auf SteamDB zeigt: Halo Infinite ist grandios gestartet und zumindest zu Beginn ein voller Erfolg.

Am Morgen des 16. November 2021, also nur wenige Stunden nach dem Release des Free-2-Play-Multiplayer-Modus, spielen noch immer über 200.000 Menschen die Season 1 von Halo Infinite. In der Spitze waren es sogar bereits über 270.000 Master-Chiefs, die sich über die Maps gejagt haben.

Auch auf Twitch scheint das Interesse an dem Shooter enorm zu sein. Über 250.000 Zuschauer verfolgten auf der Streaming-Plattform die ersten Matches, auch hier hält sich die Zahl bislang recht stabil.

Dennoch wird es interessant sein zu beobachten, wie sich die Spieler- und Zuschauerzahlen im Laufe der kommenden Tage und Wochen entwickeln. Erst dann wird sich zeigen, ob Halo Infinite das Zeug dazu hat, auch dauerhaft neben MP-Kolossen wie Battlefield 2042 und CoD Vanguard zu bestehen.

Wie bewerten die Spieler den Multiplayer von Halo Infinite?

Zahlen sind zwar schön und gut, aber noch viel wichtiger ist doch, was die Menschen selbst sagen, die Halo Infinite bereits zocken. Deshalb haben wir uns durch die bereits über 5000 Rezensionen gewühlt, die derzeit für eine größtenteils positive Gesamtwertung sorgen.

Was wird gelobt?

Auf positive Resonanz bei vielen Spielern stoßen das für einen MP-Shooter wichtige Gunplay, die Soundeffekte und das offenbar sehr ausgewogene Movement. Der Steam-User RIK sagt hierzu:

Das Gunplay ist echt gut geworden, die Sounds haben ordentlich was auf dem Kasten und das Movement ist rundum auch in Sachen sprinten wirklich 1A gelöst. Nicht zu schnell und nicht zu langsam!

Auch die Technik scheint - im Gegensatz zu Battlefield 2042 - sehr rund zu laufen, wenn es nach dieser Rezension geht:

Das Game läuft von der Performance her super, man sollte jedoch in den Video-Einstellungen die Minimum FPS auf 120 setzen, so bekomme ich diese FPS auch wirklich und nicht wie davor schwammige ~70. Allgemein gibt es für PC-Spieler unzählige PC-spezifische Einstellungen! Echt klasse umgesetzt :) [...] Die Server laufen extrem gut, trotz riesigem Ansturm keine Ingame-Probleme, lediglich seltene Abstürze wenn ein Game mal gefunden wurde, ist aber nicht weiter tragisch einfach kurz neustarten.

Im Mehrspieler-Modus von Halo Infinite könnt ihr übrigens endlich testen, ob Maus und Tastatur oder der Controller besser zum Schießen taugt:

Was wird kritisiert?

Kein Meinungsbild wäre vollständig, ohne auch die negativen bzw. kritisierten Aspekte des Multiplayer-Parts von Halo Infinite zu benennen. Denn es gibt eben auch durchaus viele Bewertungen, die dem Spiel noch eher kritisch gegenüberstehen und es derzeit auch nicht empfehlen.

Dazu gehört zum Beispiel der User Faunts , der dem Spiel zwar durchaus einige gute Eigenschaften wie das Gunplay zugesteht, unter dem Strich aber vor allem wegen der Ingame-Monetarisierung keine Empfehlung aussprechen möchte:

Fahrzeuge sind schwach und nutzlos in der Sandbox. In den meisten Fällen ist es zielführender, sich zu Fuß fortzubewegen. Egal, wie sehr ich das Gameplay genieße, und auch wenn [der Entwickler] 343 endlich darauf gehört hat, was die Spieler von ihnen wollten, ist es das Geschäftsmodell, das alles herunterzieht. Es reichte ihnen nicht aus, neue Dinge hinzuzufügen und ihnen ein Preisschild zu verpassen, sie haben sogar simple Dinge wie etwa Farbschemas genommen und sie in eine weitere Einnahmequelle verwandelt. Klar, wir haben immer noch Zugriff auf sechs Basisfarben, aber das war's. Keine weiteren benutzerdefinierten Farben, keine Wahl, keine Freiheit.

Letzten Endes solltet ihr euch aber eine eigene Meinung bilden: Spielt doch einfach mal selbst rein, immerhin kostet euch das Ausprobieren keinen Cent.

Was ist mit der Kampagne von Halo Infinite?

Die Kampagne von Halo Infinite ist nicht Teil des Free-2-Play-Angebots und ist auch noch nicht veröffentlicht. Hier bleibt es beim geplanten Releasetermin: Am 8. Dezember darf der Master Chief erst wieder losziehen. Allerdings nicht ganz vollständig, denn bei der Veröffentlichung wird unter anderem der Koop-Modus fehlen:

Auch die Forge, in der Spieler die Maps von Halo bearbeiten und eigene Modi erschaffen können, ist zu Beginn noch nicht Teil des Pakets. Diese soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr Lust auf den Multiplayer von Halo Infinite? Werdet ihr ihn direkt ausprobieren oder lässt euch die Welt von Halo gänzlich kalt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!