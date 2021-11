Samurais in Halo Infinite sind doch ein richtig cooler Anblick! Wenn wir uns die schmucken Rüstungen auch noch kostenlos erspielen können, dürften doch eigentlich alle glücklich sein, oder? So einfach ist es leider nicht. Deshalb herrscht in der Community des Free2Play-Multiplayermodus jetzt dicke Luft – wegen der Art und Weise, wie Spieler sich die kostenlosen Goodies erspielen müssen.

Auf Reddit und Co. diskutieren die Fans leidenschaftlich um das Für und Wider des Progressionssystems, das beim Tenrai-Event in Halo Infinite aktiv ist. Spieler schreiten in einem kostenlosen, speziellen Event-Battle-Pass voran und schalten darüber die Skins frei. Allerdings hat das System einen großen Haken, beziehungsweise einen Deckel:

Zum einen schreiten die Spieler nur voran, indem sie spezielle Event-Herausforderungen erfüllen. Zum anderen sind die Challenges gedeckelt, sodass es nicht möglich ist, alle in einem Rutsch zu erledigen. Um wirklich alle Inhalte aus dem Battle Pass freispielen zu können, müssen Spieler bei einer der weiteren fünf Gelegenheiten fleißig spielen. Das Tenrai-Event kehrt während Season 1 nämlich mehrfach zurück. Im Klartext: Regelmäßiger Grind ist unabdingbar.

