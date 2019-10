Halo: Infinites Alien-Sounds stammen wohl von einem kleinen süßen Mops

Aktuell kursiert ein Video durchs Netz, das Entwickler 343 bereits im August 2019 veröffentlicht hat. Und wir wollen euch die Geschichte dahinter natürlich nicht vorenthalten: Der YouTube-Clip zeigt das Team hinter Halo: Infinite bei den Soundaufnahmen fürs Spiel.

Aufgezeichnet werden Waffensounds und diverse Geräuschexperimente, bei denen man kaum identifizieren kann, für welche Situation der Effekt letztlich verwendet wird. Der Star der Show ist allerdings ein kleiner Mops.

this is how they make alien sounds for halo, this has changed my entire life pic.twitter.com/k7DocimfL4