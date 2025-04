Böhmen trifft Baldur's Gate 3: Heinrich aus Kingdom Come 2 erntet gerade auch in Faerûn viel Liebe

Wyll und Heinrich würden sich bestimmt super verstehen.

Heinrich fühlt sich bestimmt schon wieder hungrig. Wie gut, dass es in Baldur’s Gate 3 jede Menge Camp-Vorräte gibt, die er sich bei der nächsten langen Rast reinhauen kann. Moment mal, was heißt hier Baldur’s Gate 3 – Heinrich gehört doch nach Kingdom Come: Deliverance 2?

Stimmt natürlich, aber dank eines hochmotivierten Fans könnt ihr ihn zusammen mit Schattenherz und Co. durch die Schwertküste ziehen lassen. Eine Mod verwandelt euren Tav im Character Creator in Heinrich. Als Klasse bietet sich natürlich ein klassischer Kämpfer an, aber warum nicht auch ein Mönch, im Gedenken an eine gewisse Kloster-Quest?

Hier seht ihr, wie erstaunlich nah der BG3-Nachbau von Modder REN an das Original herankommt. Beachtet nur, dass die Mod sich Heinrich aus dem ersten Teil zum Vorbild genommen hat. In Teil 2 hat er ja ein kleines Glow-Up erfahren.

Liebe von anderen Fans und den Entwicklern

KCD-Entwickler Warhorse hat die Mod bei X (früher Twitter) geteilt, mit dem Kommentar: »Nicht das Crossover, das wir erwartet hatten, aber es ist glorreich!«. Auch Mit-Gründer Dan Vavra hat eine augenzwinkernde Bewertung abgegeben – laut ihm sei die Mod großartig, nur hat Heinrich für seinen Geschmack etwas zu voluminöse Wimpern. Hey, manche Leute zahlen dafür sehr viel Geld.

Auch der Mann, der Heinrich sein Gesicht verliehen hat, lobt die Fan-Kreation ausdrücklich: Schauspieler Tom McKay erklärt seine Liebe bei X in Emojis.

Und natürlich kommentieren auch viele Fans der beiden so unterschiedlichen Rollenspiele begeistert. Manche hoffen laut darauf, dass auch noch das restliche Teufelspack aus Kingdom Come 2 nachgebaut wird.

Wie kann ich das herunterladen? Die vorgestellte Heinrich-Mod von RenMods findet ihr hier bei nexusmods.com zum Download. Oder ihr sucht sie über den integrierten Mod-Manager im Hauptmenü von Baldur’s Gate 3.

Das solltet ihr beachten: Die Mod fügt Haare und Gesicht hinzu, aber die Farben stellt ihr selber ein. Ihr könnt Heinrich also auch zum Rotschopf machen oder grüne Haut verleihen. Wollt ihr möglichst nah an das KCD-Original heran, dann empfiehlt der Mod-Entwickler:

Haare: Braun 5

Augen: Blau 1

Haut: Neutral 4

Die Mod funktioniert derzeit nur bei Menschen mit dem Körpertyp 2.

Während Baldur’s Gate 3 nach dem 8. Patch nun endgültig abgeschlossen ist, legt Kingdom Come 2 gerade erst richtig los mit seinen geplanten Post-Launch-Inhalten. Am 24. April um 18 Uhr wird der erste DLC näher vorgestellt, außerdem ist frisch der Hardcore-Spielmodus erschienen. Mehr lest ihr oben in den verlinkten Artikeln.