Jetzt offiziell: Hellblade 2 kommt auch für den PC

Als Hellblade 2 vor Kurzem für die Xbox Series X angekündigt wurde, vermuteten viele bereits aufgrund früherer Aussagen von Microsoft, dass auch eine PC-Version erscheinen wird. Und sie behalten recht, denn jetzt ist die Portierung offiziell. Aaron Greenberg - Marketing Manager von Microsoft - hat auf Twitter bestätigt.

In seinem Tweet stellt er eindeutig klar, dass Senua's Saga: Hellblade 2 für den PC und die Xbox erscheinen wird, allerdings auf keinen anderen Plattformen. Die neue Playstation geht also ebenso leer aus, wie die Konsolen von Nintendo.

It’s being made exclusively for Xbox and PC.