Hellblade - Entwickler meldet 1 Million verkaufte Einheiten

Wie Ninja Theory auf Twitter bekanntgibt, konnte Hellblade einen weiteren Meilenstein erreichen: Das Action-Adventure hat sich auf PC, PS4 und Xbox One inzwischen über eine Million Mal verkauft. Ende letzten Jahres hatte sich der Titel bereits 500.000 Mal verkauft und schon damit die Erwartungen weit übertroffen.

