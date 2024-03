Erste Spieler fahren in Helldivers 2 jetzt schon mit Panzern und Jeeps umher - was ist da los?

Schon bald können sich Helldiver vielleicht in eigenen Mechs den tödlichen Automatons in den Weg stellen.

In Helldivers 2 müssen sich die meisten Spielerinnen und Spieler bisher auf die Waffen verlassen, die sie selbst aufs Schlachtfeld tragen können. Abgesehen von Anforderungen wie Orbitalschlägen natürlich. Doch das Arsenal der Super-Erde könnte schon bald deutlich größer werden. Denn Mechs und Fahrzeuge stehen anscheinend schon in den Startlöchern.

Mechs und Fahrzeuge kurz vor dem Release?

Zumindest Mechs wurden schon vor Release in einem Trailer gezeigt, waren zum Release aber noch nicht verfügbar. Am 20. Februar schrieb ein Entwickler auf dem offiziellen Discord-Server, die Mechs seien zwar so gut wie einsatzbereit, bräuchten aber noch ein wenig Politur. Außerdem müsse man sich zunächst um die Serverstabilität und Bugfixes kümmern, bevor neue Inhalte anstünden.

In den letzten Tagen tauchen allerdings immer wieder Gameplay-Videos aus Helldivers 2 auf, die eigentlich noch unveröffentlichte Mechs und Fahrzeuge im Kampf zeigen. Offenbar haben manche Spielerinnen und Spieler also schon Zugriff auf die neuen Inhalte.

Unklar bleibt, wieso die neuen Technologien auf dem Schlachtfeld auftauchen. Testen die Entwickler sie etwa im laufenden Betrieb? Oder handelt es sich vielmehr um Dataminer oder Hacker, die eine Möglichkeit gefunden haben, sich bereits Zugang zur Mechs und Fahrzeugen zu verschaffen? Eine Äußerung der Entwickler gibt es dazu bisher nicht.

Welche Inhalte kommen neu hinzu?

Anhand der kursierenden Gameplay-Videos können wir inzwischen schon eingrenzen, welche Mechs und Fahrzeuge bald veröffentlicht werden könnten. Einige Bilder seht ihr schon im obigen Video.

Zwei verschiedene Mechs: Offenbar sollen die Modelle EXO 44 und EXO 48 ins Spiel kommen. Beide gab es schon im ersten Helldivers. Einer der Mechs soll über zwei automatische Kanonen verfügen, der andere über eine Minigun und zielgesteuerte Raketen.

Wann und ob all diese Fahrzeuge in Helldivers 2 integriert werden, ist aktuell noch unklar. Von den Entwicklern bestätigt wurden lediglich Mechs, die auch bald erscheinen sollen.

Da die Fahrzeuge auch im Spiel auftauchen, scheinen sie zumindest bereits in den Spieldateien vorhanden zu sein. Allerdings könnte es sich auch um einen Überrest geplanter, dann aber nicht verwirklichter Inhalte handeln.