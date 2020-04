AC Valhalla: Schaut bei uns heute den ersten Trailer und erfahrt mehr

Heute, am 30. April um 17 Uhr könnt ihr auf GameStar.de die Premiere des ersten Cinematic Trailers von Assassin's Creed Valhalla erleben! Direkt im Anschluss gibt es von uns eine ausführliche Traileranalyse mit frischen Infos zum kommenden Assassin's Creed, sowohl in Text-, als auch in Videoform.

Wir begleiten Assassin's Creed zum großen Reveal und halten euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Alles zu Assassin's Creed Valhalla

Viele hatten es bereits vermutet, gestern Abend wurde es offiziell: Das neue Assassin's Creed reist mit uns in die Zeit der Wikinger und wird den Namen Valhalla tragen. Das verschneite Skandinavien bleibt aber nicht der einzige Schauplatz - vermutlich werden wir den Wikinger-Assassinen bei der Invasion der Wikinger in England begleiten.

Bereits jetzt formen sich erste Informationen zu einem Gesamtbild, was wir von Assassin's Creed Valhalla erwarten können. Wir haben euch alle Infos aktuell zusammengefasst und gehen auch auf die bisher noch unbestätigten Leaks zu Gameplay, Features und mehr ein:

73 4 Mehr zum Thema Assassin's Creed: Was wir bereits über Valhalla wissen

Den Enthüllungs-Stream haben wir live für euch begleitet. Wer ihn verpasst hat, findet bei uns einen Live-Ticker über die vollen 8 Stunden und kann bis zur Trailer-Premiere alles nachholen, was gestern über Assassin's Creed 2020 preisgegeben wurde.

Unsere Kollegen von GamePro haben außerdem geklärt, was Valhalla leisten muss, um sich mit seinem Wikinger-Setting von Größen wie God of War und Hellblade abzuheben:

0 0 Mehr zum Thema Valhalla muss sich gegen God of War behaupten

Der CGI-Trailer, der heute um 17 Uhr Premiere feiert, dürfte neue Infos zum Schauplatz und dem Gameplay enthüllen. Deshalb werden wir direkt im Anschluss unsere ausführliche Trailer-Analyse veröffentlichen. Den Trailer findet ihr ab 17 Uhr in diesem Artikel. Bleibt also mit uns dran und feiert gemeinsam mit GameStar den Reveal von Assassin's Creed 2020!