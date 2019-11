Hideo Kojima will nach Death Stranding ein Horror-Spiel entwickeln

Death Stranding ist bereits für Playstation 4 und Xbox One erschienen, PC-Spieler müssen sich aber noch bis zum Sommer 2020 gedulden. In der Zwischenzeit denkt Hideo Kojima bereits über sein nächstes Videospiel nach, das in die Richtung der eingestellten Projekte P.T. und Silent Hills gehen könnte.

So teasert die Entwickler-Ikone auf Twitter an, dass er sich nach Death-Stranding möglicherweise der Entwicklung eines Horror-Spiels widmet. Konkret schreibt der Metal-Gear-Schöpfer, dass er sich aktuell den ein oder anderen Grusel-Film ansieht, um sich auf den Horror einzustellen, den er vielleicht als nächstes erschafft:

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt