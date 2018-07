Hitman - Episode 3 »Marrakesh« wird verschenkt

Sparsame Hobby-Auftragskiller mit einer guten Portion Geduld könnten sich gerade in Fäustchen lachen. Nach und nach verschenkt IO Interactive nämlich eine Hitman-Episode nach der anderen. Im vergangenen Dezember lag der erste Abschnitt quasi als Präsent unterm Weihnachtsbaum. Episode 2 »Sapienza« folgte im März. Und nun zum Sommerlichen Juli gibt's das Summer Pack mit Episode 3 »Marrakesh« geschenkt. Wie die Entwickler auf Twitter ankündigen, steht der Download ab morgen, dem 17. Juli, zur Verfügung.

