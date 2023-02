Hogwarts Legacy: Bug müllt Spieler mit 30.000 Screenshots zu

Hogwarts Legacy verzaubert seit seinem Release viele Hexen und Zauberer und gehört zu den erfolgreichsten Releases von Publisher Warner. Neben größeren technischen Probleme bei der PC-Version haben sich auch andere Bugs und Glitches in die Zaubererwelt eingeschlichen.

Reddit-User Zenium7 hat dabei einen besonders faulen Zauber erwischt: In seinen 17 Spielstunden wollte Steam einfach nicht aufhören, Screenshots vom Open World-Spiel zu machen. Der verzweifelte Spieler stand am Ende mit einer stolzen Anzahl von 30.887 Knipsern da!

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Schuld war wohl der Xbox-Controller

Sein Leid teilte der Spieler auf Reddit, wo er seine 13 GB große Bildgalerie der Community präsentierte:

Verantwortlich für die zahlreichen Screenshots war der Xbox-Controller. Bei jeder Eingabe auf dem Gamepad wurden laut dem Reddit-User Aufnahmen gemacht.

Ein anderer User kannte das Problem bereits und eilte zu Hilfe: Die simple Lösung war ein Firmware-Update der offiziellen Xbox Zubehör-App, womit die Screenshot-Lawine gestoppt werden konnte.

Reddit-User amüsieren sich über den Bug

Der kuriose Bug sorgte für ein paar Lacher in der Reddit-Community. User lesbefriendly schlägt dem von der Screenshot-Flut geplagten Spieler vor, der erste Stopmotion-Streamer zu werden. Andere werfen die Idee in den Raum, aus den 30.000 Fotos ein Daumenkino von Hogwarts Legacy zu erstellen.

A_Seiv_For_Kale scherzt darüber, dass der Spiel-Soundtrack mit dem Knips-Geräusch ja ein echter »Banger« sei. Wiederum andere User beschäftigen sich mit der Mathematik hinter dem Bug und errechnen, dass alle zwei Sekunden ein Foto geschossen wurde. Und da der Screenshot-Fluch nach 17 Stunden endlich gebrochen wurde, kann auch Reddit-User Zenium7 mitlachen.

Hattet ihr auch schon so einen merkwürdigen Bug in Hogwarts Legacy oder einem anderen Spiel? Erzählt uns davon doch gerne in den Kommentaren!