Hogwarts Legacy enthüllt erstmals Verkaufszahlen und die können sich sehen lassen

Seit dem 10. Februar 2023 dürfen endlich auch wir Muggel den Zauberstab schwingen. Naja, zumindest im Harry Potter-Rollenspiel Hogwarts Legacy, zu dem Publisher Warner Bros. nun erstmals erste Verkaufszahlen enthüllt.

Bezaubernde Zahlen für Hogwarts Legacy

Und siehe da: Seit Release hat sich Hogwarts bereits stolze 12 Millionen Mal verkauft und Warner Bros. einen Umsatz von satten 850 Millionen US-Dollar beschert - wie Variety berichtet. Zum Vergleich: Damit ist Hogwarts Legacy aktuell gleichauf mit Elden Ring, das im selben Zeitraum genauso oft über die digitale Ladentheke ging.

Natürlich bleibt aber weiterhin spannend, wie sich die Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy in naher und ferner Zukunft entwickeln. Bisher ist das Rollenspiel nur für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erschienen, der Release für PS4 und Xbox One folgt am 4. April 2023, am 25. Juli 2023 ist dann die Nintendo Switch dran.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter. Wie wir mit kontrovers diskutierten Spielen umgehen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Dass Hogwarts Legacy so erfolgreich ist, dürfte übrigens niemanden überraschen. Schon zum (Early Access-)Release gingen die Zahlen auf Steam und Twitch durch die Decke und sowohl Kritiker als auch Spieler überschütteten das Harry Potter-Rollenspiel in ihren Reviews mit Lob.

Was wir von Hogwarts Legacy halten, könnt ihr natürlich im ausführlichen Gamestar-Test unserer Vorzeige-Hexe Natalie nachlesen - oder euch einfach dem folgenden Review-Video widmen.

15:23 Hogwarts Legacy - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum

Wie stehen die Chancen für ein Hogwarts Legacy 2?

Hogwarts Legacy ist gekommen, um zu bleiben: Fans dürften auch die erfreuliche Nachricht begrüßen, dass eine Fortsetzung zu Hogwarts Legacy so gut wie bestätigt wurde. Warner Bros. gab nämlich bekannt, dass man das Rollenspiel definitiv als Langzeit-Franchise sieht.

Wer weiß, vielleicht gibt es dann doch noch einen DLC zu Hogwarts Legacy? Chef-Entwickler Alan Tew Red verkündete erst kürzlich, dass man zumindest momentan nicht daran arbeiten würde.

