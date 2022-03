Hogwarts Legacy enthüllt bald erstes Gameplay, so seid ihr dabei

Nachdem es zu Jahresbeginn erste Hiobsbotschaften zum heiß erwarteten Open-World-Spiel im Harry Potter Universum gab, folgt nun endlich ein Lichtblick. Auf der kommenden State of Play von Sony soll es ganze vierzehn Minuten Gameplay zu Hogwarts Legacy zu sehen geben.

Das ist das erste Mal, dass überhaupt längeres Videomaterial aus dem Spiel gezeigt wird. Bisher haben wir nur winzige Schnipsel aus dem Spiel zu sehen bekommen, die in einen ersten Teaser 2020 zusammengeschnitten wurden:

Was uns konkret erwartet, verriet Sony im Blogpost noch nicht. Da von der insgesamt zwanzig Minuten langen Show ganze vierzehn auf Hogwarts Legacy entfallen, dürfen wir uns wohl auf wirklich spannendes Material freuen. Einen kleinen Teaser gibt es schon auf Twitter:

So seid ihr bei der State of Play dabei

Wie gewohnt wird das Sony-Event per Livestream auf den offiziellen Sony-Kanälen auf Twitch und YouTube übertragen. Dank Zeitverschiebung startet der Stream bei uns am 17. März um 22 Uhr Abends. Da die Show aber wie erwähnt nur zwanzig Minuten läuft, müsst ihr am nächsten Tag trotzdem nicht mit Augenringen zur Arbeit oder Schule.

Hier nochmal die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Wann? 17. März, 22 Uhr deutscher Zeit

17. März, 22 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf Twitch und YouTube

Auf Twitch und YouTube Was? 14 Minuten Gameplay von Hogwars Legacy, auf PS5 aufgenommen

Außerdem soll es nach der Show noch einen weiteren Blogpost geben, der euch weitere Infos zum gezeigten Material gibt.

Was ist Hogwarts Legacy?

Wie bereits oben geschrieben, handelt es sich bei Hogwarts Legacy um ein Open-World-Spiel im Harry-Potter-Universum. Allerdings spielt die Geschichte nicht zu Potters Lebzeiten, sondern am Ende des 19. Jahrhunderts. Zur Einordnung: Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald lebten zu diesem Zeitpunkt schon. Ob wir sie treffen, ist bisher unklar.

Wir selbst schlüpfen in die Rolle eines Hogwarts-Schülers, der aber der Schlüssel zu einem alten Geheimnis ist und uralte Magie wahrnehmen kann. Was genau dieser Schlüssel ist, wissen wir noch nicht. Der Ankündigungstrailer verrät aber, dass wir neben der (vermutlichen) Weltenrettung auch mit dem klassischen Schulalltag beschäftigt sein werden.

Noch mehr Infos zum Spiel (wie sieht's mit Multiplayer aus, kann ich mein Haus wählen und wie wird gekämpft) beantworten wir in unserem großen Hub:

Viele Fans der Harry-Potter-Bücher und Filme hoffen, dass mit Hogwarts Legacy endlich wieder ein Harry-Potter-Spiel auf den Markt kommt, das dem Namen und der Faszination der Zaubererwelt gerecht wird. Während Kollegin Natalie noch von den frühen Potter-Videospielen zu Der Stein der Weisen und Die Kammer des Schreckens schwärmt, ging es am dem Feuerkelch nur noch bergab in den Videospieladaptionen. Für sie ist Hogwarts Legacy daher die letzte Chance für das Videospieluniversum des Zauberlehrlings.

Ein konkretes Releasedatum hat Howarts Legacy noch nicht. Offiziell soll es bisher noch 2022 erscheinen. Auch, wenn Insider schon eine Releaseverschiebung auf 2023 vermuten.

Was erhofft ihr euch vom Gameplay? Welche Wünsche und Erwartungen habt ihr an Hogwarts Legacy? Schreibt es uns doch in die Kommentare!