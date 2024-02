Hogwarts Legacy: Das grandiose Harry-Potter-Spiel ist auf Steam gerade stark reduziert

Wolltet ihr schon immer Hogwarts besuchen? Dann könnte dieses aktuelle Steam-Angebot genau das richtige sein!

Wartet ihr immer noch vergeblich auf euren Brief aus Hogwarts? Will die Eule einfach nicht ankommen? Wir hätten da einen Trost: Hogwarts Legacy ist derzeit auf Steam stark reduziert.

Anstatt sonst rund 60 Euro zahlt ihr derzeit nur 36 Euro, also etwa 40 Prozent weniger. Das ist zugegebenermaßen kein Ersatz für eine leibhaftige Karriere als Zauberer oder Hexe, doch es kommt dem wohl aus Muggel-Sicht am nächsten.

Ein zauberhaftes Erlebnis

Ihr müsst also vorerst nicht eure Schatzkammer bei Gringotts plündern. Die Bank in der Winkelgasse könnt ihr übrigens auch während der Handlung von Hogwarts Legacy aufsuchen.

Und allen Potterheads kann das Spiel wirklich nur ans Herz gelegt werden, wie auch unser Review gezeigt hat. Inzwischen sind auch etliche Patches erschienen, die technische Macken ausgebessert haben.

Ist es der günstigste Preis jemals? Nein, Hogwarts Legacy war bereits beim jüngsten Sale einmal höher rabattiert, 50 anstatt derzeit 40 Prozent. Dennoch könnte es sich für den einen oder anderen lohnen, jetzt zuzugreifen, denn später im Sommer soll auch ein großes Update erscheinen.

Auch wenn die Harry-Potter-Filme inzwischen wahrlich lang her, und die erweiterten Leinwandversionen eines gewissen kleinen Büchleins über Fantastische Tierwesen eher gescheiterte sind, lebt das Franchise bis heute. So ist etwa eine Fernsehserie in der Entwicklung und Hogwarts Legacy zeigt, wie groß die Freude der Fans an guten Videospielen rund um die Wizarding World ist.

Was würdet ihr euch als Nächstes wünschen? Geht mit dem kommenden Quidditch-Spiel eine Bitte von euch in Erfüllung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!