Hauswahl in Hogwarts Legacy: Überraschend viele von euch wollen nichts verpassen

Hogwarts Legacy ist ein riesiges Open-World-Spiel mit einer verdammt langen Spielzeit - aber viele von euch planen schon für den zweiten, dritten oder gar vierten Spieldurchlauf!

Bei einer kürzlich auf GameStar.de durchgeführten Umfrage gab es ein eindeutiges Votum von euch: Der größte Anteil der Teilnehmer will sich nicht auf ein Haus in der virtuellen Zauberschule beschränken, sondern jeweils einen Charakter für alle vier Häuser erstellen.

15:23 Wie gut Hogwarts Legacy ist, verraten wir euch im Testvideo

Was die Umfrage-Ergebnisse über euch verraten

Fast 4.000 Leser von GameStar.de haben uns ihre Meinung gesagt. Redakteurin Natalie hatte euch in ihrer Kolumne zuvor ein etwas beschämendes Geständnis gemacht: Wegen einer einzigen Nebenquest von Hogwarts Legacy hat sie nach ihrem Ravenclaw-Durchlauf nochmal mit Hufflepuff angefangen.

Mehr zum Thema Ich habe wegen 5 Minuten einen neuen Charakter angefangen von Natalie Schermann

Die Auswertung der Umfrage-Ergebnisse zeichnen ein interessantes Bild. Demnach reicht es einem Viertel (25 Prozent) von euch, Hogwarts Legacy ein einziges Mal zu spielen. Kein Wunder, gibt es doch so viele Geheimnisse und einzigartige Locations im Spiel, die man erstmal alle entdecken muss.

Mit 21 Prozent planen jedoch nicht eben wenige Leser, auch noch ein zweites Mal nach Hogwarts abzutauchen. Nur die wenigsten (vier Prozent) haben dagegen die Absicht, drei der Häuser Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin auszuprobieren.

Kontroverse um J.K. Rowling

Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Viel eher scheint bei den meisten von euch der Gedanke vorzuherrschen, dass man in diesem Fall auch gleich alle Spieloptionen ausprobieren kann: Satte 40 Prozent der an der Umfrage teilgenommenen Leser wollen je einen Charakter aus jedem Haus spielen. Damit ihr dabei gut durchs Spiel kommt, empfehlen wir euch einen Blick in unsere große Guide-Übersicht zu Hogwarts Legacy.

Hier haben wir die Ergebnisse der Umfrage für euch nochmal im Überblick:

Hogwarts Legacy hat sich innerhalb kürzester Zeit über zwölf Millionen Mal auf den drei Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verkauft. Gerüchten zufolge soll HBO aktuell eine Serienumsetzung für Streaming und TV vorbereiten. Laut Entwickler gibt es derzeit keine DLC-Pläne, doch angesichts des großen Erfolges scheint es unausweichlich, dass Publisher Warner Bros. Entertainment schon bald die Arbeiten an Addons oder gleich einem Nachfolger ins Auge fasst.