Einem User auf Reddit ist ein Missgeschick passiert: Er hat Sebastian umgebracht.

In Hogwarts Legacy ist es fast unmöglich, komplett auf die dunkle Seite zu wechseln und seine Mitschülerinnen und Mitschüler mit unverzeihlichen Flüchen zu drangsalieren. Ein echtes Moralsystem gibt es in dem Rollenspiel auch nicht.

Wer aber nicht aufpasst, kann trotzdem für den Tod eines treuen Gefährten verantwortlich sein. Wie auf Reddit in einem Posting zu sehen ist, gelang einer Person dieses Kunststück. In dem Video hat sie es tatsächlich vollbracht, Sebastian Sallow unabsichtlich umzubringen.

Nachdem die Person während einer Gefährtenquest mit Sebastian eine Spinne beseitigt, wird der aktuell betäubte Sebastian von der Explosion der Spinne besiegt und löst sich danach sogar in Luft auf. Hierbei handelt es sich offenbar um einen Bug, denn geplant ist das Ableben des Slytherin auf diese Weise sicherlich nicht und scheint auch aus einer Abfolge unglücklicher Zufälle heraus zu resultieren.

Die Quest konnte danach natürlich nicht fortgesetzt werden und ein Neuladen war erforderlich.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Ein interessanter Fund

Dass es auf diese Weise möglich ist, einen so wichtigen NPC zu verlieren, ist allein schon ziemlich interessant zu sehen. Allerdings geht die Geschichte noch weiter. Wie in den Antworten unter dem Video zu lesen ist, hat Sebastian nämlich einen Gegenstand nach seinem Tod hinterlassen.

Nur handelt es sich bei diesem Objekt weder um eine stylische Mütze, einen neuen Mantel noch ein Paar Lederhandschuhe wie sonst. Stattdessen fand die Person ein Platzhalter-Item. Laut dem Ersteller des Threads blieb das Item auch im Inventar, nachdem das Spiel wieder geladen wurde.

War der Tod mal geplant?

Jetzt rätseln einige, was das zu bedeuten hat. Eventuell deutet das Platzhalter-Item sogar darauf hin, dass Sebastians Tod ursprünglich als Option mal in Erwägung gezogen wurde. Womöglich hätte es eine Entscheidung geben können, die mit dem Ableben des Slytherin einhergeht, woraufhin er eben ein wichtiges Item fallen gelassen hätte.

Mit Sicherheit wissen wir das aber nicht.

Was denkt ihr über den unerwarteten Tod des NPCs? Hättet ihr euch mehr tiefgreifende Entscheidungen in Hogwarts Legacy gewünscht oder seid ihr mit dem Spiel ganz zufrieden? Teilt es uns in den Kommentaren mit!