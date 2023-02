Hogwarts Legacy: Einer eurer Mitschüler ist ein Vorfahre von Voldemort

Kommt Voldemort in Hogwarts Legacy vor? Nein, er selbst ist noch nicht geboren, als die Geschichte des Rollenspiels stattfindet. Aber wir sind jemandem begegnet, der garantiert eng mit ihm verwandt und vielleicht sogar sein direkter Vorfahre ist!

Spoiler zur Hauptstory von Hogwarts Legacy müsst ihr in diesem Artikel nicht befürchten, aber wir erklären hier, wer hinter einem eurer Slytherin-Mitschüler steckt und wie er in die offizielle Lore passt.

Kontroverse um J.K. Rowling

Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Voldemorts Vorfahren in Hogwarts Legacy

Wir reden vom Slytherin-Schüler Ominis Gaunt, der gerne mit Sebastian Sallow rumhängt. Er stammt direkt von Salazar Slytherin ab, dem berühmten Mitgründer von Hogwarts, der die dunklen Künste besonders schätzte. Und es ist kein Zufall, dass später auch Tom Riddle alias Voldemort seinen Stammbaum auf Slytherin zurückführt - denn seine Mutter war eine Gaunt.

Hier nochmal ein Bild, in dem ihr Ominis Gaunt seht, so wie er uns in Hogwarts Legacy begegnet ist:

Wer sind die Gaunts? Hinter diesem Namen steckt eine der ganz alten Zaubererfamilien. Die Gaunts legten großen Wert auf »Reinblütigkeit«, also darauf, sich niemals mit Muggeln zu vermischen. Ehen zwischen Cousins und Cousinen waren bei ihnen dafür normal - das wird gleich nochmal wichtig, wenn wir Ominis genaue Verwandtschaftsverhältnisse beleuchten.

Voldemort ist der Sohn von Merope Gaunt und dem Muggel Tom Riddle, nach dem er benannt wurde. Merope nutzte einen Liebestrank, um Tom gefügig zu machen und wurde schwanger - aber kurz darauf ließ der Zauber nach und er floh vor ihr.

Wie passt Ominis in Voldemorts Stammbaum? Ominis erzählt, dass sein Verwandter Marvolo Gaunt ihn mit dem Folterfluch Crucio gequält hat. Marvolo wiederum ist Voldemorts Großvater - Ominis ist also möglicherweise Voldemorts Großonkel, vielleicht auch ein Cousin von Marvolo. Aber da der Stammbaum der Gaunt sich manchmal, äh, im Kreis dreht, sind die exakten Verwandtschaften schwer zu durchblicken.

Auf jeden Fall ist Ominis ein naher Verwandter von Voldemort, der wenige Jahrzehnte vor dessen Geburt Hogwarts besuchte.

Ist Ominis auch böse? Der Fünftklässler ist ein ziemlich komplexer Charakter. Er weigerte sich als Kind, den Cruciatus-Fluch gegen Muggel einzusetzen (was in seiner Familie quasi ein Sport war. Richtig nette Leute, diese Gaunts). Deswegen wurde er selbst von seinen Verwandten gefoltert und hegt jetzt eine starke Abneigung gegen die dunklen Künste - ungewöhnlich für einen Slytherin. Diese Einstellung beschert ihm auch Konflikte mit seinem besten Freund Sebastian Sallow und möglicherweise auch mit unserem Spielcharakter, je nachdem, welche Dialoge wir wählen.

Slytherin hat zwar viele grausame Zauberer und Hexen hervorgebracht, aber das Haus erfreut sich trotzdem höchster Beliebtheit bei Potter-Fans. Das zeigen auch neue Zahlen von Steam:

Seid ihr Ominis schon begegnet? Ist euch seine Verwandtschaft zu Salazar Slytherin und Voldemort direkt selbst aufgefallen oder hattet ihr den Namen Gaunt längst vergessen? Erzählt uns gern davon, aber gebt bitte auch in den Kommentaren Spoiler-Warnungen, wenn nötig!