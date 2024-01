Hogwarts Legacy: Eine der besten Quests kommt im Sommer endlich für den PC

Es hat sich noch längst nicht ausgezaubert: Hogwarts Legacy bekommt im Sommer ein großes Update - inklusive der bis dahin PlayStation-exklusiven Quests.

Obschon Hogwarts Legacy im vergangenen Jahr die Träume von Millionen Harry-Potter-Fans wahr werden und die Kassen von Warner Bros. Games überquellen ließ, bleibt doch bis heute ein Makel übrig: Manche Inhalte, allen voran eine spannende Quest, sind immer noch nur auf Sonys Playstation-Konsolen zu erleben.

Das soll sich im Sommer ändern, wie auf dem offiziellen X-Account angekündigt worden ist.

Das Ende des Verzichts

Wie der Post auf X (vormals Twitter), verrät, dürfen wir ab Sommer auch auf PC, Xbox und Switch die von vielen als eine der besten ihrer Art im Spiel titulierte Quest rund um ein heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade erleben.

Da wir uns dem einjährigen Jubiläum von Hogwarts Legacy nähern, wollten wir unsere Community darüber informieren, dass die PlayStation-exklusiven Inhalte von Hogwarts Legacy später in diesem Sommer auf anderen Plattformen verfügbar sein werden. Und zwar zusammen mit zusätzlichen Updates und Funktionen für das Spiel.

Abseits der Quest gibt es dann folgendes auch in der PC bzw. Xbox- und wohl auch Switch-Fassung zu erleben.

Neues Geschäft in Hogsmeade

Ein zusätzlicher Dungeon

Kosmetikset Ladenbesitzer

Was genau aber diese zusätzlichen Updates und Funktionen sind, die der Post ja ebenfalls in diesem Fall für alle Versionen verspricht, wissen wir aktuell nicht.

Vielleicht gehören ja auch spätestens im Sommer dieses Jahres endlich die Performance-Probleme und Abstürze komplett der Vergangenheit an, die wir in unserem Test bemängelten. Bisher hat sich die Lage aber schrittweise bereits gebessert, weswegen wir zweifach die anfänglich deftige Abwertung reduzierten. Doch es bleibt noch ein Rest zu tun, also ran ans Zauber-Programmierwerk!

Da wir bis auf die oben thematisierte Ergänzung der Quests für die PC-Fassung bisher nichts zu den Inhalten des kommenden Updates wissen, seid ihr nun an der Reihe: Was würdet ihr euch wünschen? Welche Features sollten dann rund eineinhalb Jahre nach Release noch ihren Weg ins Spiel finden? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare!