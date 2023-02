Hogwarts Legacy: Mit diesem Trick könnt ihr in alle Gemeinschaftsräume einbrechen

Die Wahl eures Hauses ist wohl die schwierigste Entscheidung in Hogwarts Legacy, immerhin bestimmt diese euer neues Zuhause samt Gemeinschaftsraum! Für die jeweils anderen Räumlichkeiten bleibt euch der Zugang verschlossen – außer, ihr nutzt einen kleinen Glitch aus. Dann kann sich auch ein Slytherin vor dem wohlig warmen Gryffindor-Kamin ausruhen.

Wenn euch ein Video bereits reicht, könnt ihr auch in folgendem Video das Ambiente des Gryfffindor-Gemeinschaftsraums begutachten:

1:12 Hogwarts Legacy: Im Trailer kehren wir in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter. Wie wir mit kontrovers diskutierten Spielen umgehen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier: 0 20 Hogwarts Legacy: Wir fassen die Kontroverse zusammen

Was muss ich dafür tun?

Für alle Gemeinschaftsräume braucht ihr nicht mehr als einen fliegenden Besen. Reist in das verschlafene Dorf Irondale in der Feldcroft Region. Dort könnt ihr am Haus mit dem weißen Tuch an der linken Seite mit ein bisschen Geduld durch den Boden glitchen, wenn ihr gegen besagtes Tuch lauft. Dort unten angekommen, schwingt euch wieder auf euren treuen Besen und fliegt nach oder besser gesagt unter Hogwarts. Hier stehen euch nun die verschiedenen Möglichkeiten bereit, um in die Gemeinschaftsräume zu gelangen.

Die YouTuberin Goldenhalk zeigt in ihren Videos, wie ihr zu den einzelnen Gemeinschaftsräumen vordringen könnt. Hier begibt sie sich beispielsweise in die Heimat der Hufflepuff-Schüler:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Sie zeigt euch aber auch ausführlich, wie ihr es nach Slytherin, Gryffindor und Ravenclaw schafft – Türen halten euch mit diesem Trick nicht mehr auf.

Wenn ihr noch mehr Guides, Tricks und Denkanstöße für manche Rätsel sucht, seid ihr bei uns an der richtigen Adresse:

Werdet ihr bei den anderen Gemeinschaftsräumen mal hereinschneien oder interessiert ihr euch nur für euer einzig wahres Haus? Oder bereut ihr womöglich eure Wahl? Und was ist eurer Meinung nach der schönste Gemeinschaftsraum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!